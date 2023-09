Reklama

Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy w tym roku przypada na noc z 28 na 29 października. Wskazówki przestawiamy o jedną godzinę do tyłu z 3.00 na 2.00 w nocy i przez to śpimy godzinę dłużej.

Reklama

W Polsce zegarki przestawiamy dwa razy w roku. Zmiana czasu zimowego na letni przypada na ostatnią niedzielę marca. Najbliższa zmiana czasu na letni przypadnie więc na 31 marca 2024 roku.

Czy w 2023 roku będzie zmiana czasu?Kiedy będzie ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Choć zmiana czasu na zimowy ma wielu przeciwników, niestety będą się oni musieli uzbroić w cierpliwość do czasu jego zniesienia – o ile to w ogóle nastąpi. Kilka lat temu zniesienie zmiany czasu wydawało się bliskie realizacji, jednak z powodu pandemii temat wygasł i obecnie nie jest przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Również polskie władze przyznają, że nie wiadomo, czy kiedykolwiek przestaniemy przestawiać zegarki.

Kiedy koniec zmiany czasu?

W 2018 r. Komisja Europejska, na wniosek Parlamentu Europejskiego, podjęła działania w kierunku rewizji ustaleń dotyczących stosowania w państwach członkowskich Unii czasu letniego. Wyniki konsultacji społecznych, poparcie większości krajów członkowskich i szereg badań, z których wynika, że zmiana czasu nie powoduje oszczędzania energii (dawniej był to główny powód jej wprowadzenia) sprawiły, że Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu. Problematyczne okazało się jednak wypracowanie wspólnego stanowiska w Radzie Europejskiej.

W rezultacie, Komisja Europejska zaleca obecnie wszystkim krajom członkowskim kontynuowanie obecnych regulacji związanych ze stosowaniem czasu zimowego i letniego. Wspomniane zalecenie obejmuje lata 2022-2026. Wiele wskazuje więc na to, że co najmniej do 2026 roku będziemy dwa razy w roku przestawiać wskazówki zegara.