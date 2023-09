Reklama

Czy można mieć dwie lub trzy emerytury?

Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli pracowałeś w kilku państwach Unii Europejskiej lub też EFTA (czyli w państwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) to możesz otrzymywać osobne emerytury lub też renty z każdego państwa. Jednak, aby mieć taką możliwość, musisz spełnić warunki, które są wymagane w każdym z tych krajów.

Jak otrzymać emeryturę zagraniczną?

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie zus.pl, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej lub EFTA ma własny, odrębny system ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dlatego też w każdym z tych państw mogą obowiązywać inne warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie emerytalne lub rentowe.

Jeśli jako obywatel Polski przepracowałeś w 3 państwach, na przykład w Polsce, w Niemczech oraz we Francji, to możesz otrzymać z każdego z tych krajów osobną emeryturę. O ile oczywiście spełnisz warunki konieczne do przyznania emerytury w tych krajach określone przepisami każdego z tych państw. Warunkiem jest legalne zatrudnienie w tych państwach oraz odprowadzanie wymaganych składek.

Jaka jest wysokość emerytury zagranicznej?

Przyznanie emerytury zależy od danego państwa oraz przepisów w nim obowiązujących. Wysokość emerytury lub renty wylicza instytucja ubezpieczeniowa państwa, w którym pracowałeś. Jej wysokość jest zgodna z przepisami obowiązującymi w tym kraju.

Przepisy unijne ułatwiają pozyskać emeryturę

Jeśli pracowałeś w kilku państwach Unii Europejskiej lub państwach należących do EFTA, to przepisy unijne ułatwiają nabycie praw do emerytury lub renty. Przykładowo: składasz wniosek o przyznanie emerytury lub renty, jednak twój staż ubezpieczenia w Polsce jest zbyt krótki, aby nabyć prawo do jednego z tych świadczeń w naszym kraju. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych dolicza okresy ubezpieczenia z innych państw Unii Europejskiej lub EFTA.

Ponadto pracując w kilku państwach Unii Europejskiej lub EFTA wystarczy złożyć jeden wniosek o przyznanie emerytury w państwie, w którym akurat się mieszka. Na przykład jeżeli mieszkasz w Polsce, to składasz wniosek wyłącznie do ZUS. Dzięki przepisom rozporządzeń unijnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła ten wniosek dalej do instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których pracowałeś.