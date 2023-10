Reklama

Najnowsza prognoza IMGW na październik i pierwszą połowę listopada

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę numeryczną modelu długoterminowego ECMWF EPS na nadchodzących pięć tygodni. Prognoza obejmuje okres od 9 października do 12 listopada 2023 roku – czyli od 41. do 45. tygodnia roku.W prognozie podane są dwie anomalie:

anomalia średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem lat 1991-2020 oraz

(podaną w stopniach Celsjusza) względem lat 1991-2020 oraz anomalia sumy opadów (podaną w %) względem tego samego okresu.

Okresem referencyjnym (odniesienia) w przypadku tej prognozy jest okres 30 lat – od 1991 do 2020.

Anomalia średniej temperatury powietrza i anomalia sumy opadów

Anomalią średniej temperatury powietrza określa się różnicę między prognozowaną średnią temperaturą powietrza w danym tygodniu roku a średnią temperaturą tygodniową policzoną z trzydziestoletniego okresu referencyjnego. Podawana jest w stopniach Celsjusza.

Zawsze gdy wartość anomalii średniej temperatury powietrza jest dodatnia oznacza to, że w danym rejonie będzie cieplej niż w okresie referencyjnym.

oznacza to, że w danym rejonie będzie cieplej niż w okresie referencyjnym. Natomiast gdy anomalia ta jest ujemna , to w danym rejonie będzie chłodniej niż zazwyczaj.

, to w danym rejonie będzie chłodniej niż zazwyczaj. Anomaliaśredniej temperatury równa 0 oznacza temperaturę taką samą jak wartość średnia.

Natomiast anomalią sumy opadów określa się różnicę między prognozowaną ilością opadu a średnią policzoną również dla okresu referencyjnego. Ta anomalia podawana jest w procentach. I tak:

Gdy anomalia sumy opadów jest równa 100 proc. oznacza ilość opadu taką samą jak w okresie referencyjnym.

oznacza ilość opadu taką samą jak w okresie referencyjnym. Gdy anomalia sumy opadów jest mniejsza od 100 , wtedy możemy spodziewać się mniej opadów

, wtedy możemy spodziewać się mniej opadów Zaś gdy anomalia sumy opadów jestwiększa od 100 oznacza to, że opadów będzie więcej niż w latach 1991-2020.

Prognoza pogody: Jaki będzie październik 2023?

W 41. tygodniu roku, czyli od 9 do 15 października w całej Polsce będzie cieplej niż zazwyczaj. Temperatura powietrza będzie wyższa nawet o 4,1 stopnia niż w okresie referencyjnym. Najcieplej w odniesieniu do średniej ma być w województwie pomorskim a następnie w podkarpackim oraz dolnośląskim. W centralnej Polsce będzie o około 3,4 - 3,6 stopnia cieplej niż w okresie referencyjnym. Pod kątem opadów tydzień ten będzie suchy. Najmniej opadów w odniesieniu do średniej trzydziestoletniej będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Tam ilość opadów może być o nawet 68% mniejsza od średniej.

Kolejny 42 tydzień roku, obejmujący dni od 16 do 22 października również będzie ciepły. W całym kraju temperatury powietrza będą średnio od 1,5 do 3,8 stopnia wyższe niż zazwyczaj.Najcieplej w województwie pomorskim. Tam anomalia średniej temperatury powietrza wyniesie 3,8 stopnia Celsjusza. Najchłodniej, chociaż nadal 1,5 stopnia powyżej średniej, będzie na granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego. O 3 stopnie cieplej w województwie podlaskim, o2,9 stopnia w małopolskim, zaś o 2,8 stopnia cieplej będzie między innymi w Suwałkach, województwie kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, podkarpackim czy świętokrzyskim. W centralnej części kraju temperatury wyższe o 2,5 do 2,8 stopnia w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.

42. tydzień roku będzie bardziej wilgotny. Poza kilkoma rejonami takimi, jak np.: województwo lubelskie czy świętokrzyskie, w przeważającej części kraju ilość opadów będzie zbliżona do średniej trzydziestoletniej. W województwie lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego ilość opadów będzie o około 20 proc. większa niż zazwyczaj.

Ostatni tydzień października również będzie ciepły. Jednak anomalia średniej temperatury powietrza będzie nieco niższa i będzie się ona mieściła w zakresie między 0,6 a 2,8 stopnia Celsjusza. 43. tydzień roku, począwszy od 23 do 29 października będzie również tygodniem ciepłym - choć nie tak ciepłym jak 2 poprzednie. Pod kątem opadów tydzień ten będzie dość suchy. W przeważającej części kraju ilość opadów będzie o około 20% mniejsza niż średnia. Najbardziej sucho będzie w województwie warmińsko-mazurskim. Tam spadnie o połowę mniej opadu. Natomiast najwięcej będzie go w województwie podkarpackim.

Pogoda IMGW: Jaki będzie początek listopada?

Wraz z początkiem listopada przyjdzie ochłodzenie. 45. tydzień roku, począwszy od 6 do 12 listopada w południowej i centralnej części kraju będzie nieco chłodniejszy niż zwykle. Najchłodniej będzie na południu. Tam anomalia średniej temperatury będzie ujemna i wyniesiona -1,8 stopnia Celsjusza. Jedynie cieplej niż w okresie referencyjnym będzie w województwach: podlaskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim.

Pod kątem opadów przełom października i listopada będzie dość wilgotny. W południowej i centralnej części kraju ilość opadów może być nawet o 50 proc. wyższa niż w okresie referencyjnym. Na pozostałym obszarze kraju opadów znacznie mniej. Bardziej sucho niż zazwyczaj będzie w województwie mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim czy zachodniopomorskim. W ostatnim tygodniu objętym prognozą ilość opadów w przeważającej części Polski będzie o 12 do nawet 53 proc. mniejsza niż norma trzydziestoletnia. Najbardziej sucho na granicy województw, lubuskiego i dolnośląskiego. Natomiast najwięcej opadów - właściwie tyle samo ile w latach referencyjnych - będzie w województwie pomorskim.