Na granicy z Białorusią doszło do postrzelenia migranta przez żołnierza Wojska Polskiego. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Żandarmeria Wojskowa informuje, że do incydentu doszło że doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku - strzał miał paść, kiedy żołnierz się potknął.

Informację podaną w mediach społecznościowych przez aktywistów z Grupy Granica zajmujących się pomocą humanitarną przy granicy z Białorusią w Podlaskiem, potwierdza prokuratura. Reklama Informacje prokuratury Na razie czynności w tej sprawie wykonuje Żandarmeria Wojskowa, w trybie art. 308 Kodeksu postępowania karnego - poinformował w niedzielę zastępca ds. wojskowych Prokuratora Rejonowego Białystok-Północ płk Radosław Wiszenko. To przepisy pozwalające przeprowadzić czynności niezbędne (np. zabezpieczyć ślady i inne dowody) jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa lub dochodzenia. Reklama Prok. Wiszenko dodał, że według dotychczasowych informacji doszło do postrzelenia nielegalnego migranta przez żołnierza Wojska Polskiego. Z informacji, które mi przekazano, wynika, że doszło do tego wskutek nieszczęśliwego wypadku, potknięcia się przez żołnierza - powiedział prokurator. Ranny został przetransportowany do szpitala w Hajnówce. Dowody Żandarmerii Wojskowej Dokumenty i dowody zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową mają trafić do prokuratury w poniedziałek. W części wojskowej Kodeksu karnego jest rozdział dotyczący przestępstw przeciwko zasadom obchodzenia się z bronią i artykuł penalizujący nieostrożne obchodzenie się z bronią i nieumyślne spowodowanie obrażeń u innej osoby. W zależności od skutków takiego postrzału, żołnierzowi grozi do trzech lub - w przypadku ciężkich obrażeń albo śmierci rannego - do ośmiu lat więzienia. Piotr Kozłowski Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję