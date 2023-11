Jak podała kom. Karina Kamińska, rzeczniczka pomorskiej policji, ciało zostanie przewieziono do badań sekcyjnych. Nie potwierdziła jednak, czy jest to poszukiwany od 18. dni, za zabójstwo 6-letniego syna, Grzegorz Borys. - To teren bardzo trudny, grzęzawisko. Dziś o 10.30 saperzy 33. batalionu z Rozewia ujawnili zwłoki mężczyzny. Ciało zostanie zabezpieczone do badań sekcyjnych. Na miejscu pracują ekipy kryminalistyczne, prokurator wojskowy, żandarmeria - powiedziała Kamińska.

Poszukiwania w ym terenie trwały od piątku. Wszystkie informacje, które zebraliśmy wskazywały właśnie na to miejsce - dodał. Poinformowała również, że "teren, który był przeszukiwany, jest bardzo trudny". - Policjanci, żandarmeria wojskowa, saperzy, musieli rozcinać pływające wyspy. Pod jedną z takich właśnie wysp ujawnili ciało człowieka.

Informację o ujawnieniu w zbiorniku Lepusz ciała mężczyzny potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej także rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

To ciało Grzegorza Borysa?

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, na które powołuje się TVN24, zwłoki odnalezione w zbiorniku Lepusz to jest ciało Grzegorza Borysa. Wcześniej takie - również nieoficjalne informacje - podała "Gazeta Wyborcza".

44-letni Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo6-letniego syna. Do zbrodni doszło w piątek, 20 października w bloku przy ul. Górniczej w Gdyni Fikakowie.