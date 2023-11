W środę w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie projektu ustawy w sprawie finansowania in vitro z budżetu państwa, w czasie którego zgłoszono poprawki. Projekt został skierowany do Komisji Zdrowia w celu ich rozpatrzenia. Posiedzenie komisji zaplanowano na godz. 16.15. Głosowanie nad uchwaleniem ustawy przewidziano w bloku głosowań, który ma się rozpocząć o godz. 18.

Reklama

Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) wskazała, że projekt posiada wiele mankamentów - natury formalnej i etycznej. Wymaga dalszej debaty, dlatego też posłowie PiS wczoraj na Komisji Zdrowia (...) zgłosili wniosek o wysłuchanie publiczne - przypomniała. Wniosek o wysłuchanie zakładał, że odbyłoby się ono 15 grudnia. Wniosek został jednak przez większość członków komisji odrzucony.

In vitro. "Klub PiS nie wprowadza dyscypliny"

Posłanka poinformowała, że klub PiS nie wprowadza dyscypliny w kwestii głosowania nad tym projektem. Każdy poseł będzie mógł podjąć decyzję zgodnie ze swoją wiedzą, swoimi przekonaniami i wartościami. Posłowie PiS będą zgłaszać kolejne poprawki - zapowiedziała.

Reklama

Reklama

Piotr Uściński (PiS) zaproponował więc ponownie poprawkę, zgłoszoną na wtorkowej sejmowej komisji. Ma ona spowodować - jak mówił - "że będziemy produkowali w metodzie in vitro, powoływali do życia tylko te zarodki, które mają szansę się urodzić".

Te, które będą przeniesione do łona mamy i będą mogły się rozwijać i mieć szansę narodzin. A jeżeli z jakichś powodów nie mogłyby, wystąpiłaby jakaś siła wyższa, mama by się rozchorowała, mogły być wtedy zamrożone- mówił. Dodał, że "po pewnym czasie mama mogłaby je przyjąć do swego łona", ale gdyby i to nie mogło nastąpić to - jak tłumaczył poseł - "zarodki mogłyby być przekazane do adopcji". Żeby rodziny, małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci mogły adoptować takiego zarodka i żeby ten człowiek miał szanse urodzić się i żyć - powiedział Uściński.

Koszt leczenia niepłodności

Monika Wielichowska (KO) podkreśliła, że koszt leczenia niepłodności metodą in vitro to dziś w Polsce od 12 do 17 tys. zł - na samą tylko procedurę. Gdyby doliczyć do tego koszt leków, przejazdów do kliniki i wizyty w samej klinice, wychodzi prawie 30 tys. Ten olbrzymi wydatek powoduje, że samodzielne finansowanie in vitro jest dla wielu ludzi wielkim wyzwaniem, często finansowo nieosiągalnym - wskazała Wielichowska.

Podkreśliła, że "osób, które chcą zostać rodzicami, zmagają się z niepłodnością i sięgają po pomoc lekarzy i specjalistów jest coraz więcej". Jesteśmy po pierwszym czytaniu, projekt nie utknął w sejmowej zamrażarce, jesteśmy po procedowaniu w komisji. Dziś kolejne czytanie i pewnie wieczorem głosowanie - powiedziała.

Posłanka KO Agnieszka Pomaska przypomniała, że w poprzedniej kadencji Sejmu podczas pierwszego czytania tego projektu na sali były dwie osoby z Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy odbywało się pierwsze czytanie tej ustawy w obecnej kadencji Sejmu, wyszliście z tej sali, wyszedł premier Morawiecki- mówiła zwracając się do posłów PiS.

Państwo z PiS oczekiwali wczoraj wysłuchiwania publicznego. Czy pamiętacie państwo wysłuchanie publiczne, kiedy likwidowali program in vitro? Nie, wtedy zrobili to z przyczyn czysto ideologicznych - mówiła Barbara Nowacka (KO). Posłanka złożyła również poprawkę do procedowanego projektu.

Arłukowicz wyśmiewa PiS

Szanowni państwo, posłowie PiS: wszystko zaczęło się od mikroskopu. Wiecie, co to jest mikroskop? Teraz rok 1667, zatkajcie uszy wtedy pierwszy raz pod mikroskopem zobaczono plemnika - mówił Bartosz Arłukowicz.

Teraz już zupełnie na poważnie. Między nami jest zasadnicza różnica: polega na tym, że ja, moi koledzy i koleżanki cieszymy się, że był program in vitro. Jesteśmy szczęśliwi, że z tego programu urodziło ponad 22 tys. dzieci - dodał. Dziwi mnie to, że wy też jesteście szczęśliwi. Że przez 8 lat tego programu nie było - dodał.

Braun o in vitro

In vitro niczego nie leczy. Okulary niczego nie leczą, bo wzorku mi nie przywracają, Używam, ale nie podniosłem jej z tej sterty, która leży w Oświęcimiu – mówił Grzegorz Braun.

Panie pośle, kolejny raz zwracam uwagę na uważanie na słowa. To jest kolejny raz, kiedy zwracam panu uwagę, że w tak poważnej dyskusji nie wolno używać takich porównań. Po drugie chce powiedzieć, że obserwacje procedur medycznych nie czynią z pana ani lekarza ani zootechnika. Bardzo proszę kolejny raz z pełnym szacunkiem dla pana inteligencji, żeby nie wykorzystywał pan tego sposobu porównań do poniżania i do tego, żeby strona społeczna, która przedstawia zarówno rodziców, jak i dzieci, czuła się niekomfortowo – zareagowała Dorota Niedziela.