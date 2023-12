Po tragicznej strzelaninie, do której doszło na Uniwersytecie Karola w Pradze, w której zginęło co najmniej 15 osób , rząd ogłosił żałobę narodową na dzień 23 grudnia br. W ramach żałoby narodowej, flagi na budynkach rządowych zostaną opuszczone do połowy masztu, a o godzinie 12:00 ofiary zostaną uczczone minutą ciszy. W świątyniach będą bić dzwony, aby uczcić pamięć ofiar.