W drodze na marsz jest dziennikarka portalu Dziennik.pl, Sylwia Bagińska. Rozmawiała z uczestnikami protestu.

Wypowiedzi udzielił jej między innymi ojciec z córką. Oboje chcą pokazać swój protest wobec tego, co się aktualnie dzieje.

Twierdzą, "że przykrywana jest sytuacja w Europie, między innymi imigranci, nie podoba im się sytuacja w obecnych mediach, że jest jeden przekaz, podobny do tego, który jest w TVN". Młoda kobieta deklaruje, że teraz toczą się losy jej przyszłości, dlatego dla niej jest ważne, żeby tu być.

"Bycie na marszu to obowiązek"

Z kolei panowie, którzy przyjechali z Łodzi zapytani, dlaczego przyjechali na marsz stwierdzili, że "obowiązkiem każdego jest dziś być w Warszawie, na marszu. - Tu jest Polska. Przede wszystkim zamach na media, chcą nam wprowadzić tutaj obcokrajowców, uchodźców. Trzeba tego pilnować - zaznaczył jeden z mężczyzn.

Drugi podkreślił, że nie ma nic przeciwko migrantom, jednak ważne jest to, by Ci trafiali do Polski w sposób legalny. - To, że ludzie chcą pracować za granicą, w Polsce, jak najbardziej. Ale oni muszą pracować legalnie, płacić podatki. Jak ja wyjeżdżam do Austrii, płacę legalnie - zaznaczył.

Zmiany w polskich mediach publicznych? "Dyktatura"

Obaj panowie są przeciwko zmianom w mediach publicznych. - To nie są zmiany, to jest teraz dyktatura - podkreślił jeden z nich. Zapytani, czy w Polsce wolne media odpowiedzieli, że "w Polsce wolna została jeszcze Republika, ale za nią też się wezmą".

- Przyszliśmy tu demonstrować ze względu na to, że odbierana jest wolność Polakom, pojawia się dyktatura - powiedział uczestnik zgromadzenia, który przyjechał na protest z Kołobrzegu. Dodał, że normalne, iż ważne stanowiska w kraju, takie jak między innymi związane z oświatą czy spółkami Skarbu Państwa przejmują osoby partyjne, jednakże to co się teraz dzieje jest nieludzkie.

- Jesteśmy Polakami, chcemy bronić polskości. Nie chcemy, żeby rządy łamały prawo, konstytucję. Chcemy takiego prawa, które byłoby prawem dla ludzi, nie dla wybranych - powiedzieli protestujący mieszkańcy Warszawy. - To nie może być prawo rozumiane przez różnych ludzi różnie. Konstytucja jest konstytucją, kodeksy są kodeksami. Tego nie można przystosowywać w zależności od ekipy rządzącej i od osób, które podlegają osądom - dodali nasi rozmówcy.

- Najbardziej bulwersuje nas nielegalne przejęcie mediów. Zostaliśmy pozbawieni w jednym momencie wiadomości - powiedzieli.

"Dla pokoleń walczących o Polskę - ale nie taką"

Z kolei dwie panie z Warszawy w rozmowie z naszą dziennikarką wskazały, że na marsz przyszły dla przyszłych pokoleń. - Nie zgadzamy się na obecną sytuację w naszym kraju, na łamanie praw, nie takiej Polski chcemy dla nas, dla naszych dzieci. Jesteśmy to winni pokoleniom, które walczyły o Polskę, ale nie taką. Chcemy dawać przykład dzieciom, żeby wiedziały, jak należy walczyć, co należy robić - wskazały rozmówczynie Sylwii Bagińskiej.

Wypowiedział się dla nas także uczestnik marszu, który przyjechał spod granicy z Białorusią. - Nie zgadzam się z tym, co nowy rząd wprowadza. Nie zgadzam się z łamaniem konstytucji, zamykaniem wolnych osób - mówił nasz rozmówca w kontekście ostatniej sytuacji związanej z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. - Bulwersują mnie interesy, które wprowadza w życie pan Donald Tusk, to nie są polskie interesy, tylko niemieckie - podkreślił.

"Potrzebne pogotowie"

Jak zaznaczyła nasza wysłanniczka, sieć w okolicy jest przeciążona, internet działa wolno. - Jest bardzo dużo policji, funkcjonariusze mówią nam, że na razie jest spokojnie - dodała.

Zgodnie z jej relacją, w pewnym momencie potrzebna była pomoc ratowników medycznych. - Ze sceny krzyczą: "gdzie jest pogotowie"? - mówiła Sylwia Bagińska.

Z Sejmu przejdą pod TVP

Uczestnicy protestu mają udać się na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

"Wzywamy wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście; 11 stycznia wolni Polacy zaprotestują przed Sejmem przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska i sejmową koalicję" - zachęcał wcześniej rzecznik PiS Rafał Bochenek.