W ostatnim czasie wpłynęło bardzo dużo pytań do Jednostki Krajowej PZD. Dotyczą one spalania odpadów roślinnych na działkach w Rodzinnych Ogródkach Działkowych (ROD). Przepisy w tej kwestii są jednoznaczne i nie pozostawiają wątpliwości - zarówno palenie liści, jak i gałęzi na działkach jest zabronione. Grozi za to mandat, kara grzywny, a nawet areszt.