W Wojkowicach (Śląskie) orzeł przedni zaatakował psa rasy golden retriever. Jak w swoich mediach społecznościowych poinformował Robert Maślak, adiunkt na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i proekologiczny aktywista, ptak należeć miał do sokolnika, członka PZŁ. "Do Wojkowic przyjeżdża, żeby ptak mógł polatać i polować. Dwa dni po wydarzeniu ponownie przyjechał z ptakiem, jakby nic się nie stało" - czytamy we wpisie działacza.