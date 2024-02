Demonstracja na dziedzińcu urzędu wojewódzkiego trwała od rana, przez długi czas przebiegała spokojnie. Do rolników kilkukrotnie wychodził wicewojewoda Piotr Hemmerling, odpowiedzialny za sprawy rolnictwa, ale protestujący domagali się spotkania z wojewodą Sztyblem. Wojewoda był na spotkaniu z wójtami gmin, ale zdecydował się wrócić i rozmawiać z protestującymi.

Jeszcze przed spotkaniem z wojewodą protestujący na dziedzińcu przez urzędem wojewódzkim podpalili opony i słomę, płonęły pochodnie. Ogień i gęsty dym najbardziej odczuli policjanci, którzy stali na schodach urzędu i strzegli wejścia. Przybyli na miejsce strażacy nie mogli podjechać wozem gaśniczym, bo wjazd na plac był zablokowany przez ciągniki. Strażacy rozwinęli więc węże gaśnicze, ale tłum uniemożliwił im bliższe podejście i gaszenie ognia.

Rozmowy wojewody z 12-osobową delegacją

W pewnym momencie po raz kolejny przed urząd wyszedł wicewojewoda Hemmerling i zaprosił delegację na spotkanie z wojewodą. Krótko potem ktoś ze zgromadzonych rzucił, że wojewoda zaprasza na spotkanie i grupa protestujących przypuściła szturm na drzwi urzędu. Interweniowali policjanci, którzy użyli gazu pieprzowego.

Osoby, które były przed urzędem próbowały wejść do niego siłą. Policjanci byli zobligowani do podjęcia interwencji, gdyż było to działanie nielegalne. Niestety siła używana przez funkcjonariuszy była niewystarczająca. Pomimo wezwań do zaprzestania takich działań, protestujący nie reagowali. Konieczne było użycie środka przymusu bezpośredniego - gazu pieprzowego. Dopiero to spowodowało skuteczność działań policjantów i osoby te się wycofały - wyjaśniła rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz.

Wskutek użycia gazu ucierpiała dziennikarka Polskiego Radia PiK. Wezwano karetkę pogotowia.

Ostatecznie doszło do rozmów wojewody z 12-osobową delegacją protestujących. Wojewodzie towarzyszył wicewojewoda Hemmerling i dwoje jego współpracowników.

Kukły z twarzami europejskich polityków

Protestujący mieli ze sobą kukły, do których były przyczepione zdjęcia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i byłego członka KE Fransa Timmermansa.

Po zakończonych rozmowach w urzędzie wojewódzkim i wystąpieniu wojewody zakończyła się manifestacja, a stojące na ulicach ciągniki odjechały.

Na protest do Bydgoszczy przyjechało kilkaset ciągników, które zajmowały część ulic Jagiellońskiej, Focha i Jagiellońskiej. W ostatnich godzinach protestu, gdy trwał szczyt popołudniowy ul. Jagiellońska przez urzędem wojewódzkim była całkowicie nieprzejezdna.