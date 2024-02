Na proteście rolników we Wrocławiu nadal jest niespokojnie. Tłum przeniósł się sprzed siedziby Komisji Europejskiej przy ulicy Widok przed urząd wojewódzki. Podpalono opony, budynek urzędu obrzucono jajkami. Protestujący nie wykonują poleceń policji.

Protest rozwiązano, ale manifestanci się nie rozeszli

Zgromadzenie rozpoczęło się około godziny 10 od wręczenia postulatów przedstawicielowi Komisji Europejskiej. Użyto materiałów pirotechnicznych, a budynek Komisji Europejskiej został obrzucony jajkami. Wówczas protest został rozwiązany przez organizatora.

- Szybciej niż zakładał plan zgromadzenia udrożniona została ulica Widok. Manifestanci przeszli z ulicy Widok przez plac Dominikański pod urząd wojewódzki i praktycznie od godziny 11-11.15 udrożniona już została ta część miasta. Komunikacja miejska bez przeszkód porusza się przez plac Społeczny, więc z punktu widzenia transportowego tutaj nie ma większych zmian - powiedział Arkadiusz Filipowski z biura prasowego urzędu miejskiego Wrocławia.

Mazurek: Wszystko się pokrzyżowało, miało być inaczej

- Demonstracja jest rozwiązana przez organizatorów z powodu zakłóceń, które nie powinny mieć miejsca. My też powinniśmy przestrzegać pewnych ustaleń. Nie wiemy, dlaczego wymknęło się to spod kontroli - skomentował w rozmowie Waldemar Mazurek, przewodniczący Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu wrocławskiego.

Jak ocenił, organizator rozwiązując manifestację "podjął bardzo dobrą decyzję".

- Nie mógł brać odpowiedzialności na siebie w pełni. Pewne ustalenia uciekły, wszystko się pokrzyżowało, miało to wyglądać zupełnie inaczej. Każdy ma swoją opcję, każdy może wypowiadać swoje zdanie, ale moje zdanie jest zupełnie inne. Ja preferuję inne formy rozwiązywania problemów. Agresja nigdy nie rozwiązuje problemów - powiedział Waldemar Mazurek.

Mazurek: Czy lubimy, czy nie lubimy Ukraińców…

W trakcie manifestacji zniszczony został między innymi baner "Solidarni z Ukrainą", który został oblany czerwoną farbą i obrzucony jajkami.

- Czy lubimy Ukraińców, czy nie lubimy Ukraińców, ale oni są naturalnym buforem przeciwko Rosji, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nie będzie Ukrainy, my będziemy mieli naprawdę duże problemy. My bez Ukrainy też na dłuższą metę nie będziemy mogli egzystować, jesteśmy na nich skazani, ale usiądźmy, rozmawiajmy, zacznijmy rozwiązywać te problemy w sposób kompleksowy - powiedział Mazurek. Jak dodał: "my musimy, jako rolnicy, walczyć; my się nie pchamy w politykę, my się zajmujemy rolnictwem, a nie polityką".

- Polityką niech zajmują się politycy i niech wydają dobre decyzje, dobre dla rolników i dla wszystkich. My mamy produkować dużo, zdrowo i tanio. I to jest nasze zadanie. Nie chcemy, żeby Unia nam ograniczała, że to nam wolno, a tego nam nie wolno. Z drugiej strony, za granicą Polski na Ukrainie wolno wszystko, wolna amerykanka. To wszystko musi być poukładane w sensowny sposób - powiedział Mazurek.

Rolnicy protestują przeciwko "Zielonemu Ładowi"

Protestujący rolnicy wyrażają swój sprzeciw wobec wdrożenia "Zielonego Ładu", który zakłada między innymi znaczne ograniczenia w hodowli zwierząt.

Protestujący chcą także unormowania handlu z Ukrainą, skąd w sposób niekontrolowany napływały towary, co spowodowało spadki cen w skupach.