Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane - krzyczała jedna z aktywistek przy oblanym pomarańczową farbą pomnikiem Syreny.

Warszawska Syrenka oblana farbą

A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć - dodała.

"Ostatnie pokolenie"

Jest to grupa aktywistów klimatycznych, którzy zwracają uwagę na konieczność radykalnych zmian wobec postępującej katastrofy ekologicznej.

Ostatnio zyskali rozgłos, gdy zakłócili koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dwie aktywistki wtargnęły na scenę, wykrzykując: To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną..