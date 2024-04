Policjanci, którzy przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia rozpoczęli udzielanie pomocy medycznej poszkodowanemu mężczyźnie, do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia - powiedział st. post. Rafał Wieczorek z komendy na Ochocie.

Media społecznościowe podały, że mężczyzna był z rodziną pod blokiem. Jedna z osób poszła do mieszkania zanieść rzeczy, a mężczyzna został w aucie. Co się wydarzyło w międzyczasie - to właśnie ustala policja.

W stanie krytycznym pacjent trafił do szpitala.