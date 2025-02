Kandydat KO Rafał Trzaskowski jest liderem w najnowszym sondażu. Zdobył 35,2 proc. głosów. To wzrost o 0,2 proc. w porównaniu do styczniowego badania. Na Karola Nawrockiego głosowałoby 26,5 proc. - to mniej o 2,4 proc. Trzeci jest Sławomir Mentzen z wynikiem 15,7 proc. I to on najbardziej pnie się w sondażach. Odnotował wzrost o 4,2 proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Jeśli dalej będzie w takim tempie zyskiwał, to on może wejść do drugiej tury, zamiast Karola Nawrockiego.

Czwarte miejsce przypadło Szymonowi Hołowni, na którego zagłosowałoby 6,2 proc. ankietowanych. Piąte miejsce zajmuje Magdalena Biejat z wynikiem 3,1 proc. W sondażu uwzględniono także Adriana Zandberga (1,4 proc.), Marka Jakubiaka (1 proc.), Krzysztofa Stanowskiego (0,5 proc.) i Grzegorza Brauna (0,4 proc.). 9,9 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojego kandydata.

Trzaskowski faworytem kobiet

Z sondażu wynika także, że Rafał Trzaskowski jest faworytem kobiet. Chce na niego głosować więcej kobiet (36 proc.) niż mężczyzn (34 proc.). Prezydent Warszawy może liczyć także na 24 proc. w grupie wiekowej 40-49 lat i 58 proc. w grupie powyżej 70. lat. Na kandydata KO chętniej zagłosowaliby także Polacy z wykształceniem wyższym (43 proc.)

Natomiast na Karola Nawrockiego częściej wybierają mężczyźni (27 proc.) niż kobiety (26 proc.). Prezes IPN najmniejsze poparcie ma w grupie wyborców w wieku 30-39 lat (10 proc.). Z sondażu wynika także, że najchętniej zagłosowaliby na niego Polacy, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu w 2023 roku głosowali na PiS (74 proc.).

Kiedy wybory prezydenckie?

Jaka jest prawdopodobna frekwencja? Z badania wynika, że do urn pójdzie 65,1 proc. Polaków. 34,9 proc. zdeklarowało, że nie zamierza brać udziału w głosowaniu. Wybory prezydenckie w 2025 r. odbędą się 18 maja. Jeżeli będzie taka potrzeba, druga tura głosowania zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.