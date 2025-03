Europosłanka PiS Beata Szydło była gościem w programie Radia Zet. Jednym z tematów rozmowy były wybory prezydenckie, w których kandyduje m.in. Sławomir Mentzen z Konfederacji. Prowadzący program Bogdan Rymanowski w pewnym momencie zwrócił uwagę, że na spotkaniach Mentzena pojawia się wiele młodych ludzi.

Kandydat Konfederacji będzie miał lepszy wynik niż PiS?

Zasugerował, że kandydat Konfederacji może mieć nawet lepszy wynik, niż popierany przez PiS Karol Nawrocki.Na ostatniej konwencji Karola Nawrockiego było bardzo dużo młodych ludzi, również - odpowiedziała na to Beata Szydło. Dziennikarz zwrócił uwagę, że ostatnie badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazują, że 50 proc. młodych ludzi (do 40 r.ż.) wybiera Sławomira Mentzena. - Tak, to jest taka tendencja, która już jest od bardzo dawna. Kiedyś się mówiło, że młodzi ludzie wybierają Mentzena, a potem z tego wyrastają - stwierdziła europosłanka.

Reklama

Dodała, że Mentzen robi "bardzo dobrą kampanię i rzeczywiście te tłumy młodych ludzi robią wrażenie". Zapewniła jednak, że do drugiej tury dostanie się Karol Nawrocki, który stoczy pojedynek z Rafałem Trzaskowskim.

Reklama

Mentzen wyprzedza Nawrockiego w sondażu

W sondażu prezydenckim przeprowadzonym przez SW Research dla "Wprost", kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, z wynikiem 18,9 proc., wyprzedził kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego (16,5 proc.). Kandydat KO Rafał Trzaskowski utrzymał pozycję lidera z poparciem 33,6 proc. ankietowanych.

Wybory prezydenckie w Polsce

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 30 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta jest do 24 marca. Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne, czy ich koalicje.

Zarejestrowano m.in. komitety: