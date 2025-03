1 sierpnia 2025 wolny od pracy w Polsce? Rząd wprowadza nowe święto?

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - bo o tym święcie mowa, ustanowiony jeszcze za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, obchodzimy w Polsce 1 sierpnia (w 2025 roku piątek). Choć to data wyjątkowo ważna historycznie i emocjonalnie, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Czy to się zmieni? Do Sejmu i prezydenta właśnie trafiła nowa petycja, w której Stowarzyszenie „Lepszy Sulejówek” wnioskuje o nadanie dacie statusu święta państwowego z dniem wolnym. Jak argumentują autorzy - taka decyzja “przysłuży się refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami i będzie kształcić współczesne młode pokolenie do stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju”.

Dlaczego akurat 1 sierpnia? Symboliczna waga tej daty

W narodzie rośnie potrzeba pielęgnowania pamięci historycznej, a jednocześnie coraz głośniej mówi się o przepracowaniu Polaków, którzy – według danych Eurostatu – są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Unii Europejskiej. Petycją zajmie się Sejmowa Komisja ds. Petycji, która w przeszłości już dwukrotnie odrzuciła podobne propozycje. Wtedy uzasadniano decyzję możliwymi negatywnymi skutkami gospodarczymi oraz tym, że główne uroczystości odbywają się po godz. 16:00, a więc po zakończeniu pracy.

Co zmieniłoby dodatkowe wolne w kalendarzu 1 sierpnia 2025?

Póki co mówimy o petycji i etapie sejmowej analizy, nie o gotowym projekcie ustawy. 1 sierpnia 2025 roku nadal nie jest dniem wolnym od pracy, ale jeśli wniosek zyska poparcie w Sejmie i trafi do legislacji, 1 sierpnia może być dniem wolnym od pracy dla Polaków. Gdyby tak się stało byłby to 15. dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce.

Czy 1 sierpnia 2025 będzie wolny? Sprawdzamy aktualny stan prac

Chociaż 1 sierpnia 2025 roku nadal jest zwykłym dniem pracy, jest szansa, że w niedalekiej przyszłości dołączy do kalendarza jako 15. dzień wolny od pracy w Polsce. Petycja została skierowana do Sejmu i prezydenta – teraz wszystko zależy od dalszych decyzji komisji i polityków.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku - aktualna lista