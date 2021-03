Tragedia na Podkarpaciu. Matka miała zabić dzieci, a potem popełniła samobójstwo [ZDJĘCIA]

Matka miała zabić dwójkę swoich dzieci, a później odebrać sobie życie. Do tragedii miało dojść we wtorek po południu w Kopkach k. Rudnika nad Sanem (Podkarpackie). Prokuratura potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym i trwają czynności "nie cierpiące zwłoki".

1 Jak podają nieoficjalnie lokalne media, do tragedii miało dojść po tym jak po dzieci przyszedł z nakazem sądu ich ojciec w towarzystwie kuratora sądowego. PAP / Darek Delmanowicz Zobacz również Reklama Zabił byłą żonę i popełnił samobójstwo? Makabryczne odkrycie w Zielonej Górze 2 Kobieta miała najpierw zaatakować nożem kuratora sądowego, później miała się zamknąć w łazience z dziećmi. Po niedługim czasie - jak podają media - do łazienki udało się wejść ojcu dzieci. W środku znalazł zwłoki dzieci i kobiety. PAP / Darek Delmanowicz 3 Szef Prokuratury Rejonowej w Nisku prok. Piotr Walkowicz potwierdził jedynie PAP, że doszło do zdarzenia kryminalnego. PAP / Darek Delmanowicz 4 Trwają czynności nie cierpiące zwłoki, które zmierzają do wyjaśnienia sprawy – powiedział prokurator. Dodał, że na chwilę obecną żadnych więcej informacji nie udzieli. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. PAP / Darek Delmanowicz Reklama