Najsłynniejsze romanse PRL. Plotkowała o nich cała Polska! [ZDJĘCIA]

1/4 Jeden z najgorętszych aktorskich romansów PRL. Barbara Brylska i Jerzy Zelnik zbliżyli się do siebie na planie „Faraona”. Choć Brylska była wówczas mężatką, a jej wybrankiem starszy o 10 lat Jan Borowiec, nie przeszkodziło to w namiętności do przystojnego Zelnika.