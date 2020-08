"Teraz na Białorusi strzelają do ludzi. Nie wiadomo, kto wróci do domu. My mamy tego dość, błagamy cały świat, żeby nam, pomógł. Polacy pomóżcie nam" - powiedziała podczas manifestacji kobieta z Białorusi. "Polacy pomóżcie nam" - apelowała inna uczestniczka protestu w Warszawie.

Reklama