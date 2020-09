"Nie wolno zbierać grzybów tam, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do czterech metrów wysokości, w drzewostanach nasiennych i na powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. W tych wszystkich przypadkach grozi nam mandat do 500 zł. Jeśli straż leśna zauważy, że nasze działanie nie było celowe, to nas po prostu pouczy i nie dostaniemy mandatu" – powiedziała na antenie TVP Info Katarzyna Klimek z Nadleśnictwa Szczecinek.

