Jeśli wszyscy masowo ruszymy na groby, to jest raj dla wirusa. (…) Jeśli będziemy zachowywać się tak, jak do tej pory, to tych grobów do odwiedzania w przyszłym roku z powodu koronawirusa będzie więcej - podkreślał na antenie Polsat News prof. Tomasz Wąsik, wirusolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

