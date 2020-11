"Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób" - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy - mówił Niedzielski. Reklama ZOBACZ WIDEO: