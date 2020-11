Urodziła córeczkę podłączona do aparatury ECMO - urządzenia do pozaustrojowego natlenienia krwi i ratującego życie. W "Wydarzeniach" niezwykła historia porodu, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Gdy okazało się, że młoda mieszkanka Wałbrzycha jest zakażona koronawirusem - lekarze musieli rozwiązać ciąże by ratować życie jej i dziecka.



Reklama