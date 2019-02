Chasydzi z całego świata przyjechali do Leżajska. Modlą się przy grobie cadyka Elimelecha

Ortodoksyjni Żydzi w Leżajsku

Jest to pierwsza z dwóch tegorocznych pielgrzymek chasydów do grobu cadyka. Drugi raz przybędą do Leżajska pod koniec marca. Wówczas spodziewanych jest dwukrotnie więcej żydów – około 5 tys. Dwukrotne odwiedziny grobu cadyka wiążą się z żydowskim kalendarzem.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Henryk Ślanda z Fundacji Chasydów Leżajsk – Polska, cadyk zmarł w miesiącu adar, który przypada mniej więcej w naszym marcu. Ale co dwa, trzy lata miesiąc adar występuje dwa razy, stąd pielgrzymki chasydów w dwóch terminach.