Politycy i aktorzy kwestowali na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek [ZDJĘCIA]

Emilia Krakowska

Również od lat biorący udział w zbiórce aktor Arkadiusz Bazak przyznał, że uczestniczy w niej z wielką przyjemnością. "Na warszawiaków zawsze można liczyć i muszę powiedzieć, że chętnie wrzucają pieniądze do puszki. Wsparcie kwesty jest naprawdę ważne, te pieniądze są wydawane na restaurację wspaniałych pomników pamięci. Te zabytki to świadectwo historii naszego miasta. Kiedy się przyjrzy kto tu spoczął, jaka wielka część historii za tym się kryje to chociaż przez to można się wzbogacić, pomyśleć i o współczesności i o tych, którzy odeszli. To wspaniała inicjatywa i dobrze, że trwa" - podkreślił.

W ocenie aktorki Joanny Szczepkowskiej Stare Powązki to swoiste "miasto w mieście". "Prawdziwe miasto wspomnień i właściwie samej dobrej pamięci, bo pamiętamy o zmarłych tylko to co dobre. Także w tym mieście panuje pewien bardzo szczególny duch. Strasznie lubię to święto, bo tu jest taka prawdziwa wspólnota. To już moja kolejna kwesta, zawsze na nią czekam, bo można się spotkać z wieloma uśmiechami, które się odwzajemnia" - zaakcentowała w rozmowie z PAP.