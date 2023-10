Kupon, który przyniósł tak olbrzymią wygraną, kosztował zaledwie 2 dolary, a wylosowane liczby to: 22, 24, 40, 52, 64, oraz Powerball 10.

Tożsamość zwycięzcy pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że ma on możliwość wyboru, czy chce otrzymywać wygraną w ratach co miesiąc przez 30 lat, czy też zdecyduje się na jednorazową wypłatę. W przypadku tej drugiej opcji otrzyma znacznie niższą kwotę, wynoszącą około 774 miliony dolarów.

Najwyższe wygrane w USA

Od 2016 roku, już dziewięciokrotnie wygrane w najpopularniejszych loteriach w USA przekroczyły 1 miliard dolarów. W tym roku, takie sumy padły aż czterokrotnie. Między innymi 19 lipca, jedna osoba wygrała 1,08 miliarda dolarów w loterii Powerball w Kalifornii, a 9 sierpnia na Florydzie, pojedynczy los trafił główną wygraną - 1,58 miliarda dolarów - w loterii Mega Millions.

Rekordowa wygrana w historii Powerball wyniosła 2,04 miliarda dolarów i padła w listopadzie 2022 roku, podobnie ja teraz - w Kalifornii.

Co można kupić w Polsce za wygraną z amerykańskiej loterii?

Pokusiliśmy się po przeliczenie 1,765 miliarda dolarów na złotówki, co daje ok. 7,6 miliarda złotych… Co można za takie pieniądze kupić: