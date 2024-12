Skąd wywodzi się tradycja obchodzenia Mikołajek

Mikołajki to potoczna nazwa dnia Świętego Mikołaja. Jest on obchodzony 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. W tym dniu dzieci w wielu krajach znajdują drobne upominki w butach, skarpetach, przy kominku lub pod poduszkami. Prezenty te są symbolem hojności i radości. Współcześnie święto to ma nie tylko wymiar religijny, ale także kulturowy.

Czy Święty Mikołaj naprawdę istniał. Otóż tak, jest to postać historyczna i jednocześnie legendarna. Święty Mikołaj był biskupem w Myrze (obecnej Demre w Turcji), który żył w VI wieku. Słynął on ze swojej hojności i dobroci. Był bardzo wrażliwy na ludzką biedę i krzywdę. Dlatego też wielokrotnie miał udzielać pomocy ludziom.

Reklama

Istnieje wiele legend, który opowiadają o dobroczynności i hojności biskupa Mikołaja, szczególnie wobec dzieci. Jedna z nich mówi o tym, jak pomógł trzem biednym siostrom rzucając worek złota przez okno ich domu. Miał też wrzucać przez komin domu sakiewki z pieniędzmi dla potrzebujących rodzin. Doskonale wiedział, kto akurat znajduje się w potrzebie. Rozdawał nie tylko złote monety, ale także jedzenie czy niezbędne przedmioty. Jednak nikt nie widział darczyńcy, bowiem on sam działał po zmroku, zostawiając upominki pod osłoną nocy, w butach, wrzucając przez okno czy komin.

Reklama

Dlaczego Mikołajki są obchodzone akurat 6 grudnia

Mikołajki to symbol dobroci i hojności, który odzwierciedla postać historycznego biskupaŚwiętego Mikołaja. Ponieważ słynął on ze swojej dobroci i obdarowywania przede wszystkim dzieci, to również podczas Mikołajek to głównie dzieci dostają prezenty, na które często czekają z utęsknieniem.

Tradycja obchodzenia Mikołajek oraz jej forma różnią się zależnie od kraju. Data jest jednak ta sama. To właśnie 6 grudnia rano dzieci znajdują w butach czy przy kominku upominki, które ma im przynosić Święty Mikołaj w noc z 5 na 6 grudnia.

Dlaczego Mikołajki są obchodzone akurat 6 grudnia? Otóż jest to dzień poświęcony pamięci biskupa Mikołaja. Dzień Świętego Mikołaja jest tradycyjnie obchodzony 6 grudnia w dniu jego śmierci. W wielu krajach dzień ten jest okazją do wręczania prezentów i słodyczy, szczególnie dzieciom. Prezenty dla najmłodszych często umieszczane w butach, które dzieci wystawiają na noc z 5 na 6 grudnia. Zazwyczaj upominki te są mniejsza niż bożonarodzeniowe. Głównie są to słodycze lub zabawki.