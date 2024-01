Otaczający nas świat kryje sporo tajemnic i niespodzianek. Przez całe życie zdobywamy wiedzę i uczymy się nowych rzeczy. Pora sprawdzić na jakim etapie jesteś w tym momencie. Przygotowaliśmy pytania z różnych dziedzin, które sprawdzą, ile tak naprawdę wiesz o tym co dzieje lub działo się na świecie. Nie musisz być geniuszem, żeby znać odpowiedzi, jednak zdobycie kompletu punktów wcale nie jest takie proste. Wszechstronna wiedza to powód do dumy i potężne narzędzie. Przekonaj się, czy zasługujesz na tytuł omnibusa. Zaczynamy!

