Wilgotne powietrze, zarośla, bliskość wody i wysokie temperatury – to warunki, w których komary czują się najlepiej. W lasach, nad jeziorem czy nad rzeką - to właśnie w tych miejscach najczęściej stajemy się ofiarami ich pogryzień. Czy zauważyłeś jednak, że niektóre osoby są bardziej podatne na ukąszenia niż inne? Okazuje się, że stoi za tym m.in. grupa krwi.

Reklama

Jak komary wybierają swoje ofiary?

Komary wybierają swoje ofiary na podstawie kilku czynników. Jednym z nich jest wydzielany przez nas dwutlenek węgla. Komary są przyciągane do wydychanego przez nas dwutlenku węgla, przez co osoby wydychające go więcej (np. kobiety w ciąży) są bardziej narażone na ukąszenia.

Komary są też przyciągane przez ciepło wydzielane przez ciało oraz jego zapach. Biolodzy z Johns Hopkins University w Baltimore odkryli, że CO2 i inne zapachowe sygnały ludzkiego ciała mają bardzo duże znaczenie w przypadku komarów. Bardziej widoczne są dla nich także osoby, które się poruszają.

Reklama

Jaką grupę krwi lubią komary?

Niektóre gatunki komarów roznoszą groźne choroby, np. żółtą febrę. To właśnie jej przyjrzeli się naukowcy z Japonii. Okazało się, że grupą ludzkiej krwi, która najbardziej przyciąga ten gatunek komara jest grupa krwi 0. Była ona wybierana blisko dwa razy częściej niż inne. Na drugim miejscu znalazła się grupa krwi B, na kolejnym AB, a na ostatnim - A.

Zdaniem naukowców, może być to związane z tym, że gatunek komara wyewoluował w Afryce, gdzie grupa krwi 0 jest najpopularniejsza. Także komar żółtej febry długo rozprzestrzeniał się właśnie w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Obecnie występuje na całym świecie, a pod koniec 2023 roku WHO ostrzegała przed jego pojawieniem się także w Europie ze względu na zmiany klimatu.

Co przyciąga komary? Nie tylko grupa krwi i CO2

Okazuje się, że czynnikiem, który przyciąga komary jest także… podwyższony poziom alkoholu we krwi. Wiele wskazuje też na to, że komary preferują osoby, których zapach zawiera mieszankę kwasów karboksylowych, czyli tłustych wydzielin, które sprawiają, że skóra jest nawilżona i chroniona.