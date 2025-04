Jadwiga Jankowska-Cieślak zmarła 15 kwietnia w wieku 74 lat. Była ikoną polskiego kina i teatru, pierwszą Polką, którą uhonorowaną Złotą Palmę w Cannes. Tę prestiżową nagrodę dostała w 1982 r. za film "Inne spojrzenie" Karoly'ego Makka. Była też laureatką Złotych Lwów i Orła, a w 2009 otrzymała Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Aktorka od kilku miesięcy walczyła z chorobą, a jednak do ostatnich chwil występowała w teatrze.

"Była nieziemska"

Informacja o śmierci Jadwigi Jankowskiej-Cieślak zasmuciła wielbicieli jej talentu oraz kolegów i koleżanki z branży. "Jadwiga, Jadzia. Jadźka - tak do niej mówiliśmy, a ona tę wersję lubiła najbardziej. Tak nazywana czuła się lepiej, bo nie pomnikowo, bała się i zamykała na dowody szacunku i podziwu, jakim ją darzyliśmy. Była najwyżej. Artystka sztuki aktorskiej. Wystarczy obejrzeć zdjęcia ze spektakli. Jej niepowtarzalna, krucha sylwetka już sama w sobie była dziełem sztuki. Każdy moment jej roli był tak plastyczny, tak mocny w wyrazie, że można go zatrzymać w najlepszej współczesnej fotografii" - napisała w internecie Joanna Szczepkowska. Aktorka zdradziła też, że jej przyjaciółka odeszła we śnie.

"Była nieziemska, choć chciała być zwyczajna. Wstawała przed świtem, lubiła pielęgnować rośliny w ogrodzie. Ta pora była chyba najbardziej odpowiednia dla jej cichej, bogatej natury. Odeszła we śnie. Przed świtem. Teraz jest cisza. Potem …? Niech to będzie tam sama miłość. Warta jej byłaś i jesteś jej warta Jadwigo" - zakończyła swój wpis Szczepkowska.

Jadwiga Jankowska-Cieślak spoczęła obok męża

Na cmentarzu w Józefowie Jadwiga Jankowska-Cieślak spoczęła obok swojego ukochanego męża, reżysera Piotra Cieślaka, który zmarł w 2015 r. Aktorka pozostawiła pogrążonych w żałobie dwóch synów, córkę oraz wnuki. Pożegnać wybitną aktorkę przybyło wiele znanych osób. W tłumie żałobników znaleźli się m.in. Daniel Olbrychski, Maja Komorowska czy Ewa Błaszczyk, Maja Ostaszewska czy reżyser Krzysztof Warlikowski.