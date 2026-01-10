Styczeń to miesiąc, w którym wiele osób zastanawia się, czy w niedzielę da się zrobić zakupy. Niedziele handlowe od lat budzą sporo wątpliwości, zwłaszcza na początku roku, kiedy wszyscy zastanawiamy się, czy nie zaszły jakieś zmiany. Wyjaśniamy i sprawdzamy, które niedziele w styczniu są handlowe i kiedy przypada pierwsza taka niedziela w 2026 roku.

Czy w niedzielę 11 stycznia 2026 zrobimy zakupy?

Nadchodząca niedziela, 11 stycznia 2026, nie jest handlową. Galerie handlowe i duże sklepy będą zamknięte.

Reklama

Czy będzie niedziela handlowa w styczniu 2026?

Tak. Dokładnie 25 stycznia będzie pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku.

Pełna lista niedziel handlowych 2026 roku

Przypominamy cały harmonogram niedziel handlowych 2026:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To jedyne dni, w których galerie handlowe mogły działać bez ograniczeń w 2026 roku.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową 11 stycznia 2026?

W niedzielę bez handlu wciąż można kupić najważniejsze produkty w miejscach zwolnionych z zakazu handlu. Otwierają się:

  • Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe Żabka, Carrefour Express, Lewiatan jeśli właściciel obsługuje sklep osobiście.
  • Stacje benzynowe, które oferują przekąski, pieczywo i artykuły pierwszej potrzeby.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach, które funkcjonują normalnie.
  • Apteki całodobowe.
  • Restauracje, kawiarnie i cukiernie, także w galeriach.
  • Sklepy w hotelach, które nie podlegają zakazowi.