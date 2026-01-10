Styczeń to miesiąc, w którym wiele osób zastanawia się, czy w niedzielę da się zrobić zakupy. Niedziele handlowe od lat budzą sporo wątpliwości, zwłaszcza na początku roku, kiedy wszyscy zastanawiamy się, czy nie zaszły jakieś zmiany. Wyjaśniamy i sprawdzamy, które niedziele w styczniu są handlowe i kiedy przypada pierwsza taka niedziela w 2026 roku.
Czy w niedzielę 11 stycznia 2026 zrobimy zakupy?
Nadchodząca niedziela, 11 stycznia 2026, nie jest handlową. Galerie handlowe i duże sklepy będą zamknięte.
Czy będzie niedziela handlowa w styczniu 2026?
Tak. Dokładnie 25 stycznia będzie pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku.
Pełna lista niedziel handlowych 2026 roku
Przypominamy cały harmonogram niedziel handlowych 2026:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
To jedyne dni, w których galerie handlowe mogły działać bez ograniczeń w 2026 roku.
Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową 11 stycznia 2026?
W niedzielę bez handlu wciąż można kupić najważniejsze produkty w miejscach zwolnionych z zakazu handlu. Otwierają się:
- Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe Żabka, Carrefour Express, Lewiatan jeśli właściciel obsługuje sklep osobiście.
- Stacje benzynowe, które oferują przekąski, pieczywo i artykuły pierwszej potrzeby.
- Sklepy na dworcach i lotniskach, które funkcjonują normalnie.
- Apteki całodobowe.
- Restauracje, kawiarnie i cukiernie, także w galeriach.
- Sklepy w hotelach, które nie podlegają zakazowi.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję