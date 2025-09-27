Jeśli planujesz wyjście w sobotę, 27 września 2025 roku, mamy dla Ciebie super wiadomość – pogoda będzie raczej słoneczna i całkiem ciepła! Jak się ubrać w sobotę? Oto prognoza pogody dla ucznia na 27 września.
Prognoza pogody na sobotę, 27 września
- Słońce i chmury: Przez większość dnia będzie słonecznie, bo chmur będzie niewiele. Pamiętaj jednak, że na samym początku i końcu Polski (na północnym wschodzie i południowym zachodzie) może się trochę zachmurzyć.
- Temperatura: Będzie przyjemnie! Najcieplej zrobi się na zachodzie kraju – nawet 18 do 19 stopni Celsjusza! Na wschodzie będzie minimalnie chłodniej, około 14 do 15 stopni Celsjusza. Tylko jeśli mieszkasz w górach (przy Karpatach), przygotuj się na 12 do 14 stopni Celsjusza.
- Wiatr: Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w zabawie. Tylko w wysokich górach (w Sudetach) może mocniej powiać.
Prognoza pogody na noc (z soboty na niedzielę)
- Chłód i mgła: W nocy zrobi się chłodno. Zachmurzenie wzrośnie, ale na zachodzie i w centrum kraju będą przejaśnienia. Rano, zwłaszcza na północy i w rejonie Sudetów, mogą pojawić się mgły, które utrudnią widoczność.
- Temperatura: Przygotuj się na zimną noc i poranek! Temperatura spadnie do 7, a nawet 3 stopni Celsjusza. Jeśli mieszkasz pod Karpatami, może być nawet tylko 2 stopnie Celsjusza!
Jak się ubrać? Porada dla ucznia
Najlepsza zasada na tę pogodę to: UBIÓR NA CEBULKĘ!
- Na wyjście (w dzień): Podstawa: T-shirt lub cienki longsleeve. Warstwa środkowa: Sweter, bluza z kapturem lub cienka polarowa kurtka – przyda się rano i wieczorem, a w południe możesz ją schować do plecaka. Okrycie wierzchnie: Cienka kurtka przejściowa lub wiatrówka. Nogi: Długie spodnie (jeansy, dresy). Dodatki: Czapka nie jest konieczna, ale jeśli rano jest chłodno, weź cienki szalik.
- Jeśli idziesz w góry: Koniecznie weź cieplejszą kurtkę i czapkę, bo w górach (zwłaszcza w Sudetach) będzie chłodniej i bardziej wietrznie!
- Na wieczór/noc: Jeśli planujesz późne wyjście, koniecznie ubierz się w grubą bluzę lub kurtkę i weź ze sobą czapkę, bo temperatura szybko spadnie!
Podsumowując: Rano i wieczorem jest chłodno, w ciągu dnia przyjemnie – warstwowy ubiór to klucz!
