W poniedziałek jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. W swoim wpisie na platformie X Ziobro napisał, że "wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem" oraz że "stawia opór postępującej dyktaturze" w Polsce.

Tusk: Ziobro u Orbana – logiczny wybór

Sprawę komentowali w poniedziałek politycy różnych opcji politycznych.

Reklama

Premier Donald Tusk napisał na X: "Były minister sprawiedliwości (!), pan Ziobro, który był mózgiem systemu korupcji politycznej, zwrócił się do rządu Victora Orbana o azyl polityczny. Logiczny wybór".

Tomczyk: Polityk nie może być bezkarny

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO) stwierdził zaś, że "to, co robi Zbigniew Ziobro, jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości". Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał, uciekając do kraju, gdzie mamy Orbána, przyjaciela Putina – powiedział.

W ocenie Tomczyka "Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie". Dzisiaj każdego Polaka może dotyczyć odpowiedzialność. Ludzie odpowiadają za to, że popełniają jakieś przestępstwa. To nie jest tak, że polityk może być bezkarny – podkreślił wiceszef MON.

Sawicki: Węgry wyłamały się z europejskiego solidaryzmu

Reklama

W ocenie posła Marka Sawickiego (PSL) Węgry, przyznając azyl Ziobrze, wyłamały się z europejskiego solidaryzmu. Jest to ochrona byłego ministra sprawiedliwości, który po 10 latach reformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości kompletnie temu wymiarowi sprawiedliwości nie ufa albo rzeczywiście wie, że czyny, za które ma stawiane zarzuty, są tak poważne, że grozi mu, póki co, kara pozbawienia wolności. W związku z tym wybiera azyl polityczny na Węgrzech – zaznaczył w rozmowie z PAP poseł ludowców.

Nowacka: Ziobro największym tchórzem w polskiej polityce

Ministra edukacji Barbara Nowacka (KO) komentując azyl polityczny dla Ziobry, stwierdziła, że były minister sprawiedliwości uciekł przed odpowiedzialnością i wymiarem sprawiedliwości, która go czeka. Dodała, że nie chodzi jedynie o sprawę Funduszu Sprawiedliwości, ale także działania przeciwko systemowi sprawiedliwości i praworządności w Polsce, sprawę inwigilacji i właśnie za to powinien odpowiedzieć. Okazał się największym tchórzem w polskiej polityce. Takim tchórzem, który boi się odpowiedzieć na zarzuty, o których wszyscy, łącznie z politykami PiS, wiedzą, że są zasadne – powiedziała szefowa MEN.

Kucharska-Dziedzic: Te zarzuty się prędko nie przedawnią

Zdaniem posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic z Nowej Lewicy Marcin Romanowski, który otrzymał azyl na Węgrzech już wiele miesięcy temu, spędził ten czas na przygotowywaniu "bezpiecznego lądowania" dla innych osób z Suwerennej Polski wiązanych ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Sprawiedliwość zawsze dosięga takich polityków, którzy popełnili przestępstwa (...). Oni mają takie zarzuty, które się prędko nie przedawnią. Prędzej czy później ci panowie Polskę odwiedzą, wychylą nos z tej bezpiecznej kryjówki – podkreśliła w rozmowie z PAP Kucharska-Dziedzic.

Płaczek: Trudno mówić o pewności bezstronnego procesu

W ocenie szefa klubu Konfederacji Grzegorza Płaczka "ucieczka" Ziobry z Polski jest „zachowaniem nagannym”. Według niego potencjalne nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości muszą zostać rzetelnie rozliczone. Jednak dopóki działania prokuratury pozostają pod presją polityczną, trudno mówić o pewności bezstronnego i sprawiedliwego procesu. To trzeba zmienić – w przeciwnym razie zaufanie do państwa będzie dalej erodować – stwierdził Płaczek.

Romowicz: Jeśli Orban przegra, te azyle szybko się skończą

Przyznanie Ziobrze przez Węgry azylu politycznego nie zaskoczyło posła Bartosza Romowicza z Polski 2050. Rozmawiając z węgierskimi parlamentarzystami i samorządowcami, z którymi mam kontakt, wszyscy mówią, by poczekać do wyborów na Węgrzech, bo jeżeli Viktor Orban przegra, to te azyle bardzo szybko się pokończą – powiedział PAP polityk Polski 2050.

Błaszczak: Solidarność z Ziobrą to obrona podstawowych zasad

Innego zdania w sprawie objęcia Ziobry przez Węgry ochroną międzynarodową są politycy PiS. Według szefa klubu tej partii Mariusza Błaszczaka decyzja Węgier o przyznaniu azylu Ziobrze "nie była aktem politycznym, lecz działaniem mającym na celu ochronę prawa do uczciwego procesu". Solidarność z Ziobrą oznacza dziś obronę podstawowych zasad praworządności – podkreślił Błaszczak.

Morawiecki: Nie jestem zaskoczony decyzją rządu Węgier

Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) powiedział w RMF FM, że nie jest zaskoczony decyzją węgierskiego rządu. Przeczytałem uzasadnienie, że azyl został przyznany, bo prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Czy prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy Ziobro jest ścigany z motywów politycznych? Oczywiście, że jest. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest jakąś dziwną – powiedział Morawiecki.

Bogucki: Z punktu widzenia Polaka jest mi wstyd

Zdaniem szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego sytuacja ta jest kolejną "bardzo dużą porażką rządu Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka". Z punktu widzenia państwa polskiego, z punktu widzenia Polaka, jest mi wstyd, że były minister sprawiedliwości musi uzyskiwać azyl polityczny przed władzą, która oponentów politycznych chce anihilować, chce zniszczyć – stwierdził Bogucki.

Czarzasty: Podejmę decyzję ograniczające uposażenie Ziobry

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując przyznanie Ziobrze azylu, poinformował dziennikarzy, że wdrożył procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia dla Ziobry, ponieważ "nie pełni on obowiązków posła w tej chwili". Zapowiedział, że po swoim powrocie z wizyty w Berlinie w środę, w oparciu o sporządzone ekspertyzy, podejmie "wszystkie stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa) Ziobry". Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną niż w inną – podkreślił Czarzasty.

Wewiór: Oficjalnie dalej nie mamy żadnej informacji

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór pytany przez PAP o informacje dotyczące Ziobry przekazał, że "Polska dalej nie otrzymała żadnej informacji ze strony węgierskiej". Oficjalnie dalej nie mamy żadnej informacji, poza wpisami na X. Sprawę prowadzi MS – dodał Wewiór.

Sikorski: Zbyszku, po ludzku współczuję...

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski napisał na X: "Zbyszku, po ludzku współczuję azylanckiego chleba, którego ja też zasmakowałem. Co prawda, ja uciekałem przed komuną a Ty przed polskim prokuratorem i sądem, które sam reformowałeś. Niemniej, życzę powrotu do ojczyzny oraz sprawiedliwego wyroku".

Azyl polityczny na Węgrzech dla dwóch Polaków

W minionym tygodniu media informowały o przyznaniu przez Węgry azylu politycznego dwóm obywatelom Polski. O sprawie poinformował portal śledczy VSquare, nie podając jednak nazwisk.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry

Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. 7 listopada minionego roku Sejm uchylił b. szefowi MS immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma się odnieść do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące.

Azyl dla Marcina Romanowskiego

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Również w grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier. W grudniu ub.r. nakaz ten został uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie wobec Romanowskiego ENA.