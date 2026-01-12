Rząd Węgier przyznał Ziobrze azyl polityczny "w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)" – napisał Lewandowski.

Uzasadnienie azylu dla Ziobry

Jako uzasadnienie azylu dla Ziobry prawnik wymienił systemowe wykorzystywanie "organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce, otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej". Wskazał również na "naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości" oraz zmianę sposobu wyznaczania sędziów do składów "z pominięciem losowania gwarantowanego ustawą".

Lewandowski stwierdził, że azyl polityczny udzielony Zbigniewowi Ziobrze "jest również uzasadniony w świetle wypowiedzi członków rządu (w tym obecnego Ministra Sprawiedliwości) sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby mojego Klienta w bagażniku do Polski, czy deklarowaną konieczność odsunięcia od orzekania sędziego, który 19.12.2025 r. wydał w sprawie Marcina Romanowskiego orzeczenie uchylające ENA, a tym samym niezgodne z oczekiwanym rozstrzygnięciem ze strony rządu".

Słynny wpis Donalda Tuska

Lewandowski na platformie X przytoczył słynny wpis premiera Donalda Tuska, mówiący o tym, że Zbigniew Ziobro znajdzie się "albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

Ziobro: Stałem się obiektem polowania

W swoim wpisie na platformie X sam Zbigniew Ziobro napisał, że "wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem"" oraz że "stawia opór postępującej dyktaturze" w Polsce.

"Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa" – ocenił.

Ziobro: Moja żona ofiarą zemsty Tuska

Ziobro przekazał za pośrednictwem X, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony. "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" – napisał polityk.

Uchylenie immunitetu i zarzuty dla Ziobry

Były szef MS jest jednym z podejrzanym w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. W wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.