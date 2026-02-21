Kawka z...Fukajem. Artysta wraca z nową płytą

W tym odcinku Kawki z...gościem jest Fukaj. Niedawno ukazała się jego nowa płyta "Znajdź mnie w tym". Album to kolejny, istotny etap w artystycznym rozwoju jednego z najbardziej wyrazistych głosów młodego pokolenia polskiej sceny muzycznej.

To materiał dojrzały, osobisty i emocjonalny, w którym artysta łączy nowoczesne brzmienia z wyraźnym, autorskim przekazem ukazujący odejście od rapu w stronę popu i alt-rocka. To już trzecia płyta w dorobku Fukaja.

Kawka z...Fukajem. "Jak spojrzałem na to, to się przeżegnałem"

W szóstej klasie podstawówki zacząłem robić coś samemu, pisać teksty. Stwierdziłem, że to jest to. Te teksty były katastrofalne. Odkopałem te kartki niedawno, bo są u moich rodziców w biurku moim, dziecięcym, starym. Jak spojrzałem na to, to się przeżegnałem. Doszedłem do trzeciego wersu i stwierdziłem, że dalej nie pociągnę, nie dam rady - mówi Fukaj w Kawce z....

Kawka z...Fukajem. Kto pojawia się na jego nowej płycie?

Na swojej nowej płycie nie śpiewa sam. Do współpracy zaprosił kilka gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na płycie znalazł się singiel "Zabiorę Cię tam" - radiowy hit nagrany wspólnie z Vito Bambino, który od miesięcy utrzymuje się w czołówkach playlist i anten rozgłośni radiowych.

Kolejnym mocnym punktem albumu jest nowy utwór "Wszystko znika przy tobie", będący efektem współpracy z Zalią - kompozycja łącząca emocjonalną narrację z przebojową, nowoczesną produkcją. Na płycie usłyszymy również Livkę, braci Kacperczyk oraz znalazła się Kasia Lins. Każda z tych współprac nadaje materiałowi unikalny charakter, jednocześnie zachowując spójną wizję artystyczną Fukaja.

Kawka z...Fukajem. "Nie chcę być szufladkowany"

O czym śpiewa i o czym lubi śpiewać Fukaj? Jak powstawała ta płyta i dlaczego artysta wybrał do pracy studio w Wielkiej Brytanii? Czy Fukaj rzeczywiście na dobre skończył z rapem? Kocham tworzyć muzykę i nie chcę być szufladkowany, że jestem raperem, wokalistą pop czy gwiazdą rocka - stwierdza w Kawce z.... Cały wywiad znajdziecie tu