Błażej Król podbija polską scenę muzyczną od ponad 10 lat. Pod własnym nazwiskiem wydał już siedem płyt, a w każdej kolejnej odsłaniał nowe skrawki refleksji i doświadczeń.

Kawka z...Błażejem Królem. "Popiół" to nowa płyta artysty

Artysta dwukrotnie był również twarzą orkiestry Męskiego Grania – w 2020 i 2025 roku. Teraz, na miesiąc po zakończeniu tegorocznej edycji festiwalu, wydał swój nowy album "Popiół”. Jak przyznaje to najbardziej osobisty i autorefleksyjny z wszystkich dotychczasowych albumów.

Kawka z...Błażejem Królem. "Już zadaję pytania"

Tekstowo to wciąż jest ten zagubiony Błażej, ale który już zadaje pytania. Już nie chowa się w tych formach stylistycznych i metaforach, tylko po prostu pyta - mówi w Kawce z...Błażej Król. Piosenkarz przyznaje, że życie czterdziestolatka, którym od roku jest to magiczny czas.

Mając 38 nie myślałem o tym, a mając 39 naturalnie pojawiły się w moim życiu sytuacje, które pokierowały w moim życiu życiem tak, że jestem tu, gdzie jestem- wyznaje w Kawce z....

Kawka z...Błażejem Królem. "Płaczę w domu, po cichu"

