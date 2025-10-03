Błażej Król podbija polską scenę muzyczną od ponad 10 lat. Pod własnym nazwiskiem wydał już siedem płyt, a w każdej kolejnej odsłaniał nowe skrawki refleksji i doświadczeń.

Artysta dwukrotnie był również twarzą orkiestry Męskiego Grania – w 2020 i 2025 roku. Teraz, na miesiąc po zakończeniu tegorocznej edycji festiwalu, wydał swój nowy album "Popiół”. Jak przyznaje to najbardziej osobisty i autorefleksyjny z wszystkich dotychczasowych albumów.

Tekstowo to wciąż jest ten zagubiony Błażej, ale który już zadaje pytania. Już nie chowa się w tych formach stylistycznych i metaforach, tylko po prostu pyta - mówi w Kawce z...Błażej Król. Piosenkarz przyznaje, że życie czterdziestolatka, którym od roku jest to magiczny czas.

Mając 38 nie myślałem o tym, a mając 39 naturalnie pojawiły się w moim życiu sytuacje, które pokierowały w moim życiu życiem tak, że jestem tu, gdzie jestem- wyznaje w Kawce z....

Co to dokładnie dla niego oznacza? Czy czuje się dojrzały "czterdziestolatkiem" a może wciąż ma w sobie "małego Błażejka"? Jak czuje się na scenie i co zmieniło się w jego występach i interakcjach z publicznością? Czy jest "Królem od Nosowskiej"? Jakie emocje ma w sobie i jaką pasję odkrył w sobie w ostatnim czasie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w rozmowie z Błażejem Królem w tym odcinku Kawki z.....

