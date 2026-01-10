Skoro obecnie możemy wydawać tak dużo pieniędzy na obronność, a kwestia reparacji z perspektywy polskich elit politycznych nadal pozostaje otwarta, to dlaczego nie mielibyśmy przekazać im (Polsce) – na przykład – okrętu podwodnego, fregaty albo innego sprzętu wojskowego?– powiedział Ischinger agencji Reutera.

Niemiecki prawnik: Sprzęt wojskowo dla Polski to byłaby niezwykle dobra inwestycja

W wizji szefa MSC sprzęt wojskowy mógłby zostać udostępniony Polsce bezpłatnie. Byłoby to – jego zdaniem – "niezwykle dobrą inwestycją z punktu widzenia politycznej roztropności".

Niemiecki prawnik: Jestem rozczarowany brakiem porozumienia Niemiec i Francji

Równocześnie Ischinger wyraził rozczarowanie faktem, że Niemcy i Francja do tej pory nie zdołały porozumieć się w sprawie budowy wspólnego myśliwca nowej generacji (FCAS). Myślę, że to niestety bardzo niefortunny rozwój wydarzeń – ocenił.

Dodał zarazem, że wciąż ma nadzieję na znalezienie wyjścia z impasu.

Niemiecki prawnik: W dyskusjach o Ukrainie Polska powinna mieć stałe miejsce

W grudniowej rozmowie z PAP Ischinger powiedział, że nie potrafi sobie wyobrazić, by jakiekolwiek wynegocjowane zakończenie wojny Rosji z Ukrainą mogło zostać wdrożone bez aktywnego udziału Polski. Jak ocenił, w dyskusjach o Ukrainie Polska powinna mieć stałe miejsce.

We wrześniu pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską Knut Abraham oświadczył, że choć kwestia reparacji wojennych została prawnie zamknięta, to potrzebne jest "nowoczesne przełożenie" historycznego zobowiązania wobec Polski. Jak sugerował, mogłoby to przybrać formę pogłębionej współpracy w obszarze bezpieczeństwa.

Wolfgang Ischinger to 79-letni były dyplomata i prawnik, który od 2008 do 2022 r. kierował prestiżową Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa (MSC). Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w niemieckim MSZ, był też ambasadorem w USA i Wielkiej Brytanii. W 2025 roku Ischinger ponownie stanął na czele MSC, tym razem tymczasowo, do objęcia tej funkcji przez byłego szefa NATO Jensa Stoltenberga.