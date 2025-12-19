W rozmowie z niemieckim nadawcą Deutschlandfunk Ischinger ocenił, że UE "sprawia wrażenie, jakby była popychana i ciągle szukała rozwiązań zastępczych".

Niemiecki prawnik: Cel osiągnięty kosztem wiarygodności UE

Choć cel, czyli zagwarantowanie środków dla Ukrainy, został na unijnym szczycie osiągnięty, to zdaniem niemieckiego dyplomaty za "znaczną cenę".

A mianowicie kosztem wiarygodności, zdecydowania i zdolności działania Unii Europejskiej jako godnego zaufania, szanowanego międzynarodowego aktora – stwierdził dyplomata.

Kim jest Wolfgang Ischinger?

Wolfgang Ischinger to 79-letni prawnik i dyplomata, który od 2008 do 2022 roku kierował prestiżową Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa (MSC). Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w niemieckim MSZ, był też ambasadorem w USA i Wielkiej Brytanii. W 2025 roku Ischinger ponownie stanął na czele MSC, tym razem tymczasowo, do objęcia tej funkcji przez byłego szefa NATO Jensa Stoltenberga.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił w nocy z czwartku na piątek, że europejscy liderzy podjęli na szczycie w Brukseli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Nie było zgody na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania potrzeb Ukrainy. Kluczowy okazał się sprzeciw Belgii, gdzie zdeponowana jest większość rosyjskich aktywów.