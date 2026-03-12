Premier przypomniał w nagraniu opublikowanym na X, że w poniedziałek spotkał się z prof. Victorem Ambrosem – renomowanym amerykańskim biologiem molekularnym, starającym się o polskie obywatelstwo.

Tusk: Ambros od zawsze myślał o sobie jako o Polaku

"Jego ojciec wyjechał z Polski jeszcze w czasie II wojny światowej, ale świadomość, pamięć tego, że jest Polakiem, towarzyszyła Victorowi Ambrosowi od zawsze" – podkreślił Tusk. Jak podaje IPN, ojciec noblisty został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy.

Tusk: Niedługo nasz rodak będzie już formalnie Polakiem

Premier powiedział, że prof. Ambros złożył wniosek o przywrócenie polskiego obywatelstwa. "Podjąłem wszystkie stosowne decyzje, tak, że niedługo nasz rodak będzie już formalnie Polakiem" – poinformował.

Tusk: Ambros ma kapitalny plan i my mu w nim pomożemy

Tusk przekazał ponadto, że prof. Ambros ma "kapitalny plan", ponieważ ma zamiar sprowadzić do Polski "najzdolniejszych naukowców, młodych naukowców z całego świata". Jak dodał, profesor jest przekonany, "że Polska to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc na świecie właśnie dla nauki dla młodych naukowców". I my oczywiście mu w tym pomożemy – dodał premier na nagraniu.

Prof. Ambros: Chcę wzmocnić pozycję Polski w świecie

Victor Ambros mówił PAP, że chce – dzięki swojej nagrodzie – wnieść wkład w rozwój polskiej nauki i wzmocnić pozycję Polski w świecie. Wspomniał, że starając się o polskie obywatelstwo chciałby oddać hołd swoim polskim przodkom. Dla mnie byłby to sposób na uhonorowanie mojego ojca, mojej ciotki, ich rodziców, a także wszystkich tych ludzi, którzy walczyli i przetrwali, żebym mógł dziś istnieć. W ten sposób chciałbym oddać im hołd – powiedział PAP noblista.

Prof. Ambros: Dziś naród polski jest silniejszy niż kiedykolwiek

Wspominał, jak nabrał "ogromnej sympatii do narodu polskiego, a także prawdziwego, głębokiego podziwu". Kiedy dorastałem, pamiętam rozmowy – mój ojciec mówił o Polsce jako o kraju, którego granice wciąż przesuwały się na mapie. To sprawiało, że w mojej głowie rodziło się poczucie, iż Polska jest czymś niemal nierealnym, jakby złudzeniem – powiedział. Dopiero później, zwłaszcza w ostatnich latach, coraz wyraźniej dostrzegałem, jak niezwykle odporny okazał się naród polski, jak potrafił przetrwać napór historii i sił, które chciały go unicestwić. Dziś jest silniejszy niż kiedykolwiek – podkreślił.

Dlatego właśnie tak bardzo poruszyła mnie możliwość, że być może dzięki Nagrodzie Nobla mógłbym wnieść jakiś wkład w rozwój polskiej nauki i pozycję Polski w świecie (...). Traktuję to jako szansę, by dołożyć choćby niewielką cegiełkę, jeśli tylko będę mógł – dodał profesor.

Kim jest prof. Victor Ambros?

Prof. Ambros urodził się 1 grudnia 1953 roku w Hanover, w stanie New Hampshire (USA). Karierę akademicką zaczynał na Harvard University, by następnie przenieść się do Dartmouth College. Od 2008 roku związany jest z University of Massachusetts Medical School, gdzie zajmuje stanowisko Silverman Professor of Natural Sciences oraz współdyrektora RNA Therapeutic Institute.

Nagroda Nobla, którą prof. Victor Ambros otrzymał w 2024 roku (wspólnie z Garym Ruvkunem), została przyznana za odkrycia dotyczące mikroRNA – mechanizmów regulujących aktywność genów. To przełomowe badania, które stały się fundamentem współczesnej biologii molekularnej i otworzyły nowe możliwości w diagnostyce oraz leczeniu wielu chorób, w tym tych rzadkich i trudnych do rozpoznania.