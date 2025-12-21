"Nawrocki zachowuje się jak polski Trump, mimo że polska konstytucja nie daje mu nawet w przybliżeniu takiej władzy jak prezydentowi USA" - cytuje MDR Polsat News. Według niemieckiej telewizji Polska od lat pozostaje krajem głęboko spolaryzowanym, a konflikt między obozem "liberalnym" a "narodowo-konserwatywnym" zdominował debatę publiczną.

"Nawrocki eskaluje konflikt"

"Nawrocki podchwycił ten temat w kampanii wyborczej, deklarując chęć zakończenia 'wojny polsko-polskiej'. Tymczasem od objęcia urzędu eskaluje tylko konflikt" - napisano. MDR przypomniała, że podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki atakował Donalda Tuska, określając go mianem "najgorszego premiera po 1989 roku".

Reklama

Reklama

"Karol Nawrocki próbuje narzucić swoje reguły gry"

Polsat cytuje MDR, która zwraca uwagę, że po objęciu urzędu prezydenta Karol Nawrocki próbuje narzucać nowe reguły gry politycznej i przesuwać granice swoich uprawnień. "Od objęcia urzędu Nawrocki próbuje wymusić nowe zasady gry i rozszerzyć swoje uprawnienia poza wąskie ramy konstytucji. W Polsce rzeczywista władza leży w parlamencie i rządzie. Prezydent ma przede wszystkim zadania reprezentacyjne, uzupełnione prawem weta wobec ustaw" - oceniła telewizja.

"Wyraźna inspiracja Donaldem Trumpem"

Zdaniem MDR prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie buduje wizerunek silnego lidera, w czym widać wyraźną inspirację Donaldem Trumpem. "Zdaniem politologów i dziennikarzy Nawrocki stara się sprawiać wrażenie, że kieruje pracą rządu i stoi nad Tuskiem jako swego rodzaju 'nadpremier' (niem. Oberpremier). Jednocześnie buduje wizerunek »twardziela«, który panuje nad sytuacją. Podobieństwa do Trumpa są oczywiste, a wiele wskazuje na to, że amerykański prezydent jest jego politycznym wzorem" - cytuje Polsat News MDR.

MDR twierdzi też, że poczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA w Białym Domu, a podczas zaprzysiężenia "stylizował się na amerykańskiego prezydenta" - podobnie jak pierwsza dama na Melanię Trump. Zdaniem telewizji polskiego i amerykańskiego polityka łączą m.in. "głód władzy oraz podobne konserwatywne poglądy - m.in. w kwestiach migracji, ról płciowych, praw osób LGBTQ czy polityki klimatycznej".

Nawrocki liderem prawicy

Sondaż SW Research dla rp.pl. pokazuje, że Jarosław Kaczyński stracił status lidera polskiej prawicy. Ankietowani stwierdzili, że jest nim teraz Karol Nawrocki. Prezydent wyprzedził prezesa PiS o niemal 10 pkt. proc. "Kto Pani/Pana zdaniem jest dziś liderem polskiej prawicy?" — takie pytanie zadali uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl. 28,9 proc. badanych wskazało Karola Nawrockiego. 19 proc. jako lidera prawicy widzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.