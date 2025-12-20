Papież zwrócił się do nowego arcybiskupa

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Zwracając się w nim do nowego arcybiskupa, papież napisał, że - rozważywszy "ciężar i powagę tego urzędu" - uznano za stosowne powierzyć kardynałowi Rysiowi "zarząd i posługę".

Twoja gorliwość, okazana we wspólnocie łódzkiej, doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz ewangeliczna troska o najsłabszych przekonują nas, aby powierzyć ci tę znamienitą kościelną prowincję od wieków wyróżniającą się wiernością oraz wieloma świętymi i błogosławionymi - wskazał papież Leon XIV.

Kosiniak-Kamysz obecny na uroczystej mszy

W czasie objęcia urzędu – po odczytaniu bulli papieskiej, przekazaniu pastorału, a w przypadku Archidiecezji Krakowskiej, także Racjonału św. Jadwigi – nowy biskup zajmuje miejsce na katedrze.

W uroczystej mszy biorą udział liczni przedstawiciele duchowieństwa, w tym m.in. nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi, kardynałowie Stanisław Dziwisz i Konrad Krajewski, a także władze państwowe - m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.