"Polski drób wraca na chiński rynek. Wspólnie z wiceministrem Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej Zhao Zenglianem podpisaliśmy porozumienie o warunkach stosowania regionalizacji polskiego mięsa drobiowego. To ważny moment dla przyszłości polskiej branży drobiarskiej" - przekazał na platformie "X" Krajewski.

Regionalizacja polega na wyznaczaniu stref ochronnych wokół ognisk grypy ptaków. W razie wystąpienia ogniska, z eksportu wyłączeni zostają tylko producenci z danego regionu, nie zaś z całego kraju.

Jak wskazano w komunikacie MRiRW, dwustronne porozumienie o warunkach stosowania regionalizacji w eksporcie mięsa drobiowego do Chin to największe osiągnięcie we współpracy z Chinami w sektorze rolno-spożywczym w ostatnim czasie.

Polski drób wraca do Chin. Historyczna umowa podpisana

"To efekt wielomiesięcznych i trudnych negocjacji z władzami chińskimi. Polska od 2014 r. jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej z ponad 20-procentowym udziałem w całej unijnej produkcji. Wspólnie z ministrem Zhao Zenglianem ustaliliśmy, że wysyłki polskiego mięsa drobiowego z uwzględnieniem zasady regionalizacji zostaną wznowione w najkrótszym możliwym terminie" – zaznaczył Krajewski cytowany w komunikacie resortu.

Minister wyraził przekonanie, że wznowienie eksportu mięsa drobiowego – "naszego sztandarowego produktu eksportowego" – przyczyni się do równoważenia polsko-chińskiej wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi, której saldo jest obecnie niekorzystne dla strony polskiej.

"Liczymy na powrót sukcesów sprzedażowych polskiego drobiu na rynku chińskim, notowanych przed wprowadzeniem przez władze chińskie zakazu w 2020 r." - dodał Krajewski.

Według informacji MRiRW polski eksport mięsa drobiowego do Chin osiągał przed 2020 r. poziom 55 mln euro. Jak podkreślono w komunikacie, polski potencjał eksportowy jest obecnie większy, a możliwość eksportu drobiu na rynek chiński ma istotne znaczenie dla polskich producentów.

Resort podał, że w 2024 r. eksport rolno-spożywczy z Polski do ChRL osiągnął poziom 145,7 mln euro. Na chiński rynek trafiały głównie produkty mleczne, puch i pierze, czekolada i wyroby czekoladowe, a także pieczywo cukiernicze.

Import drobiu z Polski został przez stronę chińską wstrzymany na początku września ub.r. z powodu wykrytego sierpniu w naszym kraju ogniska grypy ptaków. Wcześniej Polska uzyskała możliwość wysyłki mięsa drobiowego do Chin w kwietniu ub.r., po oficjalnym uznaniu Polski przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (WOAH) za kraj wolny od HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jak wówczas poinformował PAP szef Inspekcji Weterynaryjnej Krzysztof Jażdżewski, wprowadzony przez Chiny zakaz dotyczył całej Polski i wszystkich zakładów, ale jednocześnie nie zostały przerwane dwustronne rozmowy dotyczące regionalizacji, "która, niezależnie od sytuacji epizootycznej, umożliwi wysyłkę mięsa drobiowego z miejsc, gdzie choroby nie ma".

Grypa ptaków to choroba wirusowa, która dotyka zarówno drób, jak i ptaki dzikie. Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową, a najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez np. zanieczyszczone ubranie może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Zgodnie z przepisami w przypadku wykrycia grypy ptaków u drobiu w gospodarstwie, takie stado musi zostać jak najszybciej zlikwidowane.

W Polsce trwa wizyta chińskiej delegacji z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wangiem Yi na czele. Chiński minister spraw zagranicznych przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę. Jest to pierwsza od sześciu lat wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Polsce. Ostatnim wydarzeniem w kontaktach polsko-chińskich na najwyższym szczeblu była wizyta w czerwcu 2024 r. prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka.

KPRP poinformowała, że w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim z chińskim politykiem spotka się prezydent Karol Nawrocki.