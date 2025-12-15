Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła natychmiastowe kroki po doniesieniach medialnych dotyczących szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Prokuratura wszczęła z urzędu czynności sprawdzające. Sprawa dotyczy ewentualnego popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 2, czyli nielegalnego przetwarzania danych osobowych, oraz ewentualnie innych przestępstw. Informację przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej, prok. Piotr Antoni Skiba.

Artykuł "Gazety Wyborczej" o Cenckiewiczu

Artykuł opublikowany w poniedziałek przez "Gazetę Wyborczą" bezpośrednio wpłynął na wszczęcie śledztwa. "Gazeta Wyborcza" opublikowała informacje o lekach, które Cenckiewicz miał przyjmować. Według gazety, niewpisanie przyjmowania leków do ankiety bezpieczeństwa stało się przyczyną cofnięcia Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).