Szef BBN Sławomir Cenckiewicz stanowczo ocenił, że nadszedł odpowiedni moment na "odwieszenie" zasadniczej służby wojskowej i powrotu do poboru. Cenckiewicz uważa, że przywrócenie służby jest częścią szerszego pomysłu. Polska musi "zacząć mówić o zagrożeniach wprost" i przygotować społeczeństwo. Wymienił konieczność poświęcania więcej czasu na szkolenie społeczeństwa i budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej, w tym dla szpitali na czas działań wojennych. Szef BBN zapewnił, że prezydent Karol Nawrocki chętnie podpisze wszystkie ustawy, które popchną te kwestie do przodu.

Rosja w ofensywie. Czy będzie wojna?

Cenckiewicz odniósł się do kwestii potencjalnego konfliktu zbrojnego, powołując się na alarmujące doniesienia NATO i premiera. Nawiązał do słów premiera Donalda Tuska, który po spotkaniu z dowódcą wojsk NATO w Europie mówił, że Rosja będzie gotowa do konfrontacji z Europą już w 2027 roku. Pytany wprost, czy się obawia wojny, Cenckiewicz odpowiedział: Tak, obawiam się. Jego zdaniem, Europa "nie posiada praktycznie żadnych zdolności", aby samodzielnie obronić się przed Rosją. Cenckiewicz stwierdził, że Rosjanie są w ofensywie w Ukrainie i nie chcą pokoju.