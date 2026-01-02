Jasnowidz Krzysztof Jackowski co chwila dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości świata oraz Polski. W jego przepowiedniach nie brakuje tych dotyczących wojen zarówno tej w Ukrainie, jak i konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Nie stroni także od wizji dotyczących przyszłości Polski oraz polskiego rządu.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy Donald Tusk będzie premierem?

Tym razem podzielił się nią z reporterem "Super Expressu". Dotyczyła Donalda Tuska i przyszłości koalicji rządzącej. Przypomnijmy, że 13 grudnia 2025 roku minęły dwa lata odkąd to właśnie Donald Tusk jest premierem. Czy w 2026 roku nadal będzie szefem rządu? Czy koalicja przetrwa?

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski potwierdził, że Donald Tusk nadal będzie premierem.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy koalicja rządząca przetrwa?

Nie jest jednak pewny, czy cała koalicja władzy przetrwa w takim składzie jak dotychczas. Powiem tak, ja nie jestem pewny czy ta koalicja dotrwa do końca kadencji. Czyli być może, koalicja może się rozpaść, ale dopóki ta koalicja będzie, to Tusk będzie premierem - stwierdza w rozmowie z "Super Expressem".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Coś się stanie z pieniędzmi"

Jasnowidz z Człuchowa przewiduje, że 2026 rok będzie trudny pod kątem finansów. Coś się stanie z pieniędzmi, bo tutaj logika do głowy przychodzi, "a będzie krach albo nagła inflacja"... na pewno coś nerwowego stanie się z pieniędzmi. Ja bym stawiał na pierwszy kwartał, czyli kwiecień, maj najpóźniej. (...) Wiem, że będzie, przynajmniej w Polsce, będzie się mówiło o jakimś problemie w państwie z pieniędzmi, a być może to będzie dotyczyło świata, być może Europy, być może Ameryki i Europy. Coś się wydarzy z pieniędzmi i będzie nerwowa sytuacja - przepowiada jasnowidz Jackowski.