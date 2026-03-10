"Paliwo po 8 zł, swoim miliony, Polakom podwyżki. Tak rządzą" - prowadzący "Graffiti" w Polsat News Marcin Fijołek zacytował wpis Marcina Kierwińskiego z 2022 roku i dopytywał o aktualną sytuację na rynku paliw w Polsce. Kierwiński tłumaczył, ze jego wpis był "bardzo osadzony w rzeczywistości". "Rekordowa inflacja, rekordowe podwyżki, no tak naprawdę towarów konsumpcyjnych, rekordowe afery, rekordowa korupcja i to to wszystko było prawdą" - tłumaczył minister.

Kierwiński: rozliczamy PiS-owskie afery

Szef MSWiA podkreślił, że teraz "inflacja jest na kontrolowanym niskim poziomie". - Walczyliśmy ją po rządach PiS-u. Dziś rozliczamy afery PiS-owskie - mówił.

Wojna wpływa na ceny paliw

Kierwiński jednocześnie przyznał, że "rzeczywiście mamy problem z cenami paliwa od kilku dni, czy kilkunastu dni, bo główni producenci ropy szeroko rozumianych paliw są zablokowani, czy też transport tej ropy od nich jest zablokowany ze względu na wojnę, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone".

"Czarnek zakochany w Trumpie"

Prowadzący program w Polsat News wskazał, że Przemysław Czarnek mówi z kolei o "łupieżczej polityce Orlenu" pod obecnym rządem. "Jeżeli politycy PiS-u, Przemysław Czarnek, on jest zakochany w prezydencie Trumpie... To ja mu proponuję, żeby słuchał pana prezydenta Trumpa. Pan prezydent Trump powiedział: "ceny paliw poszły do góry, głupcy, no musiały pójść, bo jest wojna, zaraz spadną". No to panie Czarnek nie bądź pan głupcem, słuchaj pan swojego idola" - zaapelował do kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera.