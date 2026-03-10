Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych w Polsce jasnowidzów. W swoich przepowiedniach, którymi dzieli się od pewnego czasu w sieci a także z dziennikarzami, mówi m.in. o wojnach i konfliktach zbrojnych zarówno tych za naszą granicą, czyli w Ukrainie, jak też na Bliskim Wschodzie.

Wizja wojny jasnowidza Jackowskiego. Wspomina o 2026 roku

W rozmowie z "Super Expressem" jasnowidz Jackowski przypomniał, że już w 2024 roku w rozmowie z dziennikarzami mówił, że wybuchnie III wojna światowa. Wspominał wówczas o przełomie lutego i marca 2026 roku. Jasnowidz z Człuchowa przewidział również, jak wspominał, wybuch wojny na Ukrainie. Podkreślał jednak, że ta wojna jest wojną lokalną.

Jasnowidz Jackowski "boi się tej drugiej wojny"

Wojna na Ukrainie nie jest dla nas groźna. Ja boję się tej drugiej wojny. Ona wybuchnie na bliskim wschodzie. Ona wymknie się spod kontroli. I to będzie początek trzeciej wojny światowej - mówi od kilku lat w rozmowie z "Super Expressem".

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy Polska jest zagrożona?

Jasnowidz Jackowski uważa również, że III wojna światowa nie będzie wyglądała tak, jak wojny, które znamy z przeszłości. Ta trzecia wojna światowa to będzie kilka lokalnych wojen w różnych miejscach na świecie. Zakończą się one w 2028 roku. Mam takie przeczucie, że coś złego spotka premiera Izraela - mówi Jackowski.

Choć, jak wieszczy, ten konflikt nie będzie obecny w Polsce, to mimo wszystko coś się stanie. Mam takie odczucie, że mimo to my w coś wdepniemy- mówi w rozmowie z "Super Expressem". Już wcześniej Jackowski twierdził, że choć Izrael podpisał porozumienie pokojowe z Palestyną, pokoju w tamtym rejonie świata nie będzie.