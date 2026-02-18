Krzysztof Jackowski jest jednym z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. To on pomaga tym, którzy szukają swoich bliskich, którzy zaginęli. Jasnowidz z Człuchowa nie stroni od pewnego czasu od wizji dotyczących losów świata oraz Polski.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Trump dogadał się z Putinem?

Jego przepowiednie dotyczą zarówno wojny, czy konfliktów zbrojnych, jak też wielkiej polityki. Tak też było podczas jednej z transmisji na żywo na Facebooku. Jasnowidz Jackowski podzielił się w niej swoją wizję przyszłości Polski i sytuacji międzynarodowej.

Polska będzie w jakiś sposób zdradzona. Polska, która ma inne granice po tych zawieruchach lub w trakcie tych zawieruch - stwierdził jasnowidz Jackowski. Kolejne jego słowa brzmią dosyć niepokojąca. Jasnowidz z Człuchowa uważa, że "Trump dogadał się z Putinem".

Co dokładnie miał na myśli jasnowidz Jackowski mówiąc te słowa? Trump w moim poczuciu z czymś się z Putinem dogadał. Było to krótkie, ale konkretne dogadanie - stwierdza jasnowidz Jackowski. Dodał, że to porozumienie najprawdopodobniej dotyczy podziału wpływów w Europie oraz na innych kontynentach.

To przepowiada jasnowidz Jackowski. Trump "zahandluje" Europą

Jasnowidz Jackowski wspomniał w swojej przepowiedni również o Polsce. Jego zdaniem może stać się elementem geopolitycznej gry. Trump jest gotowy i uważam, że to się stanie, zahandlować częścią Europy w zamian za coś, czy to za Iran, czy być może jeszcze za inne terytoria na świecie - powiedział jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem Trump jest w stanie "zahandlować Polską".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Wojska amerykańskie wycofane z Polski?

To jednak nie koniec tej niepokojącej przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Ameryka może i z raptownością Trumpa [...] wycofa swoje wojska ostentacyjnie z terenów Polski. A może to jest pretekst do wykonania słowa, które teoretycznie dał Trump Putinowi za coś - wieszczy jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem ten ruch mógłby być sygnałem poważnego ochłodzenia relacji polsko-amerykańskich.