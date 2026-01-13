Jasnowidz Krzysztof Jackowski od pewnego czasu dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości świata i Polski w sieci. Na nagraniach zamieszczanych na YouTubie mówi o tym, co jego zdaniem, może wydarzyć się w naszym kraju. Wiele jego wizji dotyczy sytuacji w Polsce w kontekście trwających za granicą konfliktów zbrojnych.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Tusk i Nawrocki a wojna

W jednym z nagrań, jakie trafiły do sieci, snuje kolejną wojenną wizję. Tym razem występują w niej dwie postaci polskiej sceny politycznej. Są to Donald Tusk oraz Karol Nawrocki. Zdaniem jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego nad polską sceną polityczną wiszą decyzje "z zewnątrz". Ich wdrożenie, jak wieszczy jasnowidz Jackowski, może nastąpić "w każdej chwili".

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Stan wojny" i "sytuacja nadzwyczajna"

Jak twierdzi jasnowidz Krzysztof Jackowski "plan jest gotowy". Jest to sytuacja nadzwyczajna w rządzie i u prezydenta. Połączenie pod tym względem na linii prezydent rząd to jest sytuacja nadzwyczajna. W każdej chwili może być ten plan wdrożony. I on się może wydarzyć w każdej chwili, czyli jesteśmy blisko czegoś. Stan wojny nie będzie oznaczał jeszcze wojny. Stan wojny może być określony jednostronnie. Czyli co, przez Polskę? - mówi cytowany przez Eska Bydgoszcz News.

Wojenna wizja jasnowidza Jackowskiego. "Nadprogramowy chaos"

W nagraniu zamieszczonym w sieci padają takie słowa jak "stan gotowości" czy "stan wojny". I na podstawie ogłoszenia tego stanu wojny jednostronnie będzie można wykonywać pewne rzeczy, ogłoszenie tego stanu wojny będzie usprawiedliwiało te decyzje - przepowiada jasnowidz Jackowski.

W swojej wizji idzie o krok dalej i zapowiada "nadprogramowy chaos". Mają to być braki, trudności i zjawiska, które sprawiają wrażenie celowo wywołanych problemów. Mają one zdaniem jasnowidza Jackowskiego działać podprogowo i uśpić społeczny sprzeciw. Warto jednak pamiętać, że to tylko przepowiednie, które nie muszą się sprawdzić.